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在職約面試！拖鞋哥「一副剛睡醒」...技能全歸零　他傻眼：太神奇了

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▲（示意圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨天面試求職者，沒想到對方不僅遲到、一副剛睡醒的模樣，連衣著都隨便的可以；重點是，原先談妥的技術條件也是唬爛的，讓他大開眼界。

網友在爆怨公社娓娓道來，昨日對方跟他約下午5點半面試，原因是目前仍在職，要下班後才能趕到，「沒問題我ok，遲到10分鐘還好，但說好的履歷表沒帶，穿拖鞋 、籃球褲，一副剛睡醒的樣子。

請繼續往下閱讀...

同時，原po還注意到，求職者鼻毛外露，雖然這與能力無關，但他們公司似乎吸引蠻多這類人；更誇張的是，原本兩人在電話裡談的技術層面，對方一見面就露餡了，竟然什麼都不會，「你X的...真是太神奇了。」

▲▼夾腳拖,拖鞋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網友們看完紛紛回應，「高手一般外在都是樸實無華且枯燥」、「我被約面試都提早到也很正常、整齊，可是還是沒工作」、「確定不是來頂替的嗎」、「穿拖鞋的我直接讓他再見」、「現在很多都是混學歷而已，什麼都不會」。

另外，不少主管也心有戚戚焉，直呼「算不錯了，至少沒有放鳥你，我遇過一堆放鳥的應徵者」、「我也面試過一堆，有在職訓所半年的德文碩士，有號稱四大平面繪圖的高手，收進來後，全部打死再重練」、「我也好崩潰，常常遇到這種人」。

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