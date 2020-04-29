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陸低風險區返京「免觀察」　嚴控境外人員「14+7雙重隔離」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京29日宣布，針對大陸低風險地區進京、出差返京人員，不再要求居家隔離觀察14天。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導「」新冠肺炎（COVlD-19）

新冠肺炎（COVlD-19）疫情在大陸得到控制，北京市第96場新冠肺炎疫情防控工作今29日新聞發佈會，宣布最新政策。北京市政府副秘書長陳蓓表示，針對大陸低風險地區進京、出差返京人員，不再要求居家隔離觀察14天，境外人員一樣持續21天隔離政策。

陳蓓說，自4月30日零時起，將北京市突發公共衛生事件應急回應級別，由一級回應調整為二級回應。對於國內低風險地區的進京、出差返京人員不再要求居家隔離觀察14天，正在居家集中觀察的可以解除觀察。其中，「不包括境外回來的和湖北、武漢回來的人員以及其他省市高、中風險進京的人員。」

▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

▲目前飛往北京的境外旅客，除了14天隔離期，外加7天居家隔離。（圖／路透）

由於，大陸兩會在5月21日登場，將有大批外國媒體陸續抵京。北京市針對境外輸入加強管控，並於22日公布新最規定，境外進京人員隔離期間的健康管理，14天隔離期滿後，必須延長進行7天的居家健康觀察，明確1名健康監測連絡人，電話提醒告知相關注意事項。

另外，境外入京人員，必須進行核酸檢測加上驗血，確定沒有感染，才會送往指定飯店，進行14天隔離期，食宿費自理。22日最新規定，返回社區後，再配合7天居家隔離。所有檢疫過程中，如有隱瞞境外旅居史的人員，將依法追究責任。

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