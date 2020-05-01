屏東警勞動節前夕針對小吃部聯合稽查　免成疫情缺口

▲屏東縣里港警分局30日晚，特結合屏東縣政府城鄉發展處等單位，針對轄內列管卡拉OK店等店展開稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

雖近日新冠肺炎持續零確診，疫情稍漸趨緩，5月1日是勞動節連假即將來臨，為避免民眾因而疏忽防疫意識，里港警分局於30日晚間，特結合屏東縣政府城鄉發展處工商科、交通旅遊處觀光管理科等第三方警政單位，針對轄內列管卡拉OK店、小吃部聯合稽查，並加強宣導保持防疫社交安全距離、擁擠密閉場所佩戴口罩等相關防疫措施。

▲▼稽查小吃店、卡拉。



昨晚，里港分局分局長楊龍祥親率約10餘名警力，結合縣府城鄉發展處工商科、交通旅遊處觀光管理科等第三方警政人員，前往轄內列管卡拉OK店、小吃部共計6處，實施聯合稽查，期間宣導社交安全距離，室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離、戴口罩、勤洗手等相關防疫宣導，並柔性勸導商家自行停業及張貼屏東縣政府所印製宣導海報，除可淨化轄區治安環境外，也一起為防疫努力，提醒防疫需要全民大眾共同配合，才能將疫情傳播風險降到最低。

另該警分局針對51勞動節連續假期的到來，到此類場所消費之民眾人數勢必會大量增加，加強向店家宣導應注意相關營業防疫作為，以免造成過度人群聚集，讓趨穩的疫情，又再次出現破口。

分局長楊龍祥表示，51連假，分局已做好相關任務整備工作，針對轄內人群易聚集之營業場所、風景區，加強宣導及管制工作，另民眾亦可善用善用1968人潮警示APP，先行查詢人潮狀態，避免至人潮過度擁擠之地方，務必記得社交距離、戴口罩、維持環境衛生，做好個人衛生習慣，共同維護目前防疫成果。

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