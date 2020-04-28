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屏東嬤的「淑女車」不見了！　警調監視器找到...阿北牽錯了啦

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▲屏東警分局大同派出所員警調閱監視器找到老婦人面腳踏車，讓她很高興 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局大同派出所員警調閱監視器找回老婦人的腳踏車，讓她很高興 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名婦人日前騎使用10多年的腳踏車到超市購物，回頭發現車不見了，趕緊向轄區的屏東警分局報案，警方趕到調閱監視器，才發現是一位阿伯不小心騎錯了，幸警方多方查找後，順利將阿嬤的自行車找回來了。

8旬的黃姓婦人向警方報案，表示平常都是她媳婦出門買東西，但今天她媳婦在忙，就她自己一個人騎腳踏車出來，結果在超市裡面轉一圈出來之後發現她的腳踏車就不見了。

屏東警分局大同派出所王姓及倪姓警員趕到，詢問她的腳踏車特徵，她僅表示是一台紅色淑女車，前面籃子裡面有幾張廣告紙，其餘特徵都不清楚。而現場亦有一台紅色淑女車，前面籃子也有廣告紙，但多一串鑰匙。

警方判斷應是有人騎錯腳踏車，經調閱監視錄影發現，在阿嬤逛超市的期間，一位阿伯也是騎紅色腳踏車來超市，離開後卻騎了阿嬤的紅色自行車。有了這線索便多方詢問附近鄰居，順利找上騎錯車的林姓阿伯，林姓阿伯一開始沒有發現自己騎錯車，再向他說明時，他才曉得，要不是警察找來，還真的沒發現不一樣。

黃姓阿嬤對警方順利將她的自行車換回來，相當感激，並表示她的這台腳踏車是她這幾十年來每天上下班的交通工具，對她來說十分有感情，能夠順利找回來讓她很興奮，一再對警方表達感謝。

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