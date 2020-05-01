美日和4盟友連署促WHO：讓台灣參加WHA　恢復觀察員地位

▲陳時中與美國衛生及公共服務部長阿札爾舉行電話會議。（圖／翻攝阿札爾推特）

文／中央社記者江今葉華盛頓30日專電

《外交政策》報導，美、日等國連署一封給世衛秘書長的信函草案，要求邀請台灣出席世衛大會。美盼恢復台灣世衛觀察員地位，為全球遏制新冠肺炎與中國展開對抗奠定基礎。

《外交政策》（Foerign Policy）期刊昨天引述外交人士與世衛內部會議紀錄指出，川普政府正在尋求關鍵盟友支持，以恢復台灣作為世界衛生組織（WHO）觀察員地位，為全球遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與中國展開新的對抗奠定基礎。

美國與日本正連同澳洲、英國、法國與德國在內的理念相同國家共同連署一封致世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信函，信函草案主要是要求譚德塞邀請台灣出席5月召開的世界衛生大會（WHA）年會。

報導指出，人口僅2400萬的台灣有效因應疫情大流行，美國與其他國家對於台灣參與世衛討論高度支持。

但部分美國關鍵盟友擔心力挺台灣可能招致中國的報復。批評者也質疑，白宮的這項舉動是更廣泛的外交行動的一部分，目的在使全球關注中國與世衛在疫情控制上的失敗，以轉移對美國行政體系防疫不力的注意。

過去數週，美國行政部門對世衛與中國隱匿疫情連番重砲攻擊。美國總統川普4月14日宣布暫停對世衛金援，並調查世衛管理不善與隱瞞疫情傳播的責任。

美國持續敦促與中國對抗，另方面也加強與台灣在公共衛生議題上合作。美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）日前才與台灣衛福部長陳時中舉行虛擬會議，艾薩表示支持「擴大台灣對世衛的參與」。

報導也指出，美國支持台灣重返世衛大會是在川普於3月下旬簽署「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）後的一個多月。這項美國國內法敦促美國政府利用影響力或其他工具支持台灣國際參與。但這項行動也讓世衛組織成為兩大強權全球戰爭的棋子。