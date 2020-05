WHO駐中代表曝內情　中國「多次拒絕」世衛調查病毒起源　

▲WHO駐中國代表高力(Gauden Galea)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

世界衛生組織(WHO)駐中國代表高力(Gauden Galea)向英國媒體表示,在疫情爆發初期,中國多次拒絕WHO針對病毒來源進行調查。同時,針對WHO最初表示病毒不會人傳人,也是依照中國回報的疫情資料做出評估。

高力接受《天空新聞》(Sky News)訪問時表示,北京當局在新冠肺炎疫情爆發初期,多次拒絕讓WHO參與調查,「我們知道一些全國性的調查正在進行,但在這個階段,我們還沒有被邀請加入。」高力也坦言,從WHO的角度來看,中國沒有很好的理由拒絕WHO參與調查。

高力指出,從現有證據來看,病毒確實起源於武漢,是一種「自然發生而非人造」的病毒,但是他也表示,目前WHO無法進入「武漢病毒研究所」和「武漢市衛健委」,同時也無法取得實驗室日誌等完整研究。

