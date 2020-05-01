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逃離辦公室全力畫漫畫！日本爆紅《懶懶》作者：普通人是「不存在的幻覺」

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▲▼日本爆紅漫畫《懶懶》來台發行。（圖／新經典文化提供）

▲日本爆紅漫畫《懶懶》來台發行，作者陽菜檸檬分享對「普通人」的看法。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

日本爆紅漫畫《懶懶》在當地造成轟動！透過女主角「擬態」成24歲的普通上班族，其實真實身份是全身軟趴趴的「懶散星人」，呼應許多為了在社會生存，必須保持偽裝、撐得很辛苦的人們。而作者陽菜檸檬在接受訪問也說，普通人是「不存在的幻覺」，更認為很多人自作主張把平均值當成恆常值，不但是為了省事，如此一來也「不用花心思去看待這世界了」。

▲▼ 日本網路連載引發話題，14家出版社爭奪紙本出版權！漫畫家陽菜檸檬新作《懶懶》即將在台發行（圖／新經典文化提供）
▲漫畫家陽菜檸檬創作《懶懶》，女主角丸山成美看似普通OL，但真實身份是「懶散星人」。（圖／新經典文化提供）

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《懶懶》在日本預購時就再刷，上市1個月更熱銷10萬冊，在當地造成轟動，也引發許多受限於「普通人」魔咒束縛、活得很痛苦的人們共鳴，漫畫近來也由「新經典文化」在台發行中文版。

▲▼ 日本網誌《女性深呼吸》（女性の深呼吸マガジン〈りっすん〉）專訪《懶懶》作家陽菜檸檬。（圖／女性の深呼吸マガジン〈りっすん〉／新經典文化提供）

▲日本網誌《女性深呼吸》專訪《懶懶》作家陽菜檸檬。（圖／女性の深呼吸マガジン〈りっすん〉／新經典文化提供）

新經典文化轉譯作者陽菜檸檬接受當地《女性深呼吸》（女性の深呼吸マガジン〈りっすん〉）網誌專訪，分享她對於「普通人」、「擬態」的看法，也對職場發表觀察與建議。而陽菜檸檬透露，其實自己跟「懶懶」不同的是，從小就很擅長「擬態」，可以很自在跟班上每個小團體同學聊天，完全沒有難以融入的痛苦，很會看人臉色，掌握生存之道，甚至說自己「心機很重，一點也不單純。」

但她也崇拜可以做真實自己的人，在成為漫畫家以前，她認為自己是個「老是在擬態的OL」，直到辭掉派遣員的工作時，「我自覺差不多演夠了。」後來她懷著不管怎樣「都不想再坐回辦公室」的心情，「傾盡全力畫起了漫畫。」

▲▼ 日本網誌《女性深呼吸》（女性の深呼吸マガジン〈りっすん〉）專訪《懶懶》作家陽菜檸檬。（圖／女性の深呼吸マガジン〈りっすん〉／新經典文化提供）

▲《懶懶》作家陽菜檸檬認為，「普通」其實是不存在的幻覺。（圖／女性の深呼吸マガジン〈りっすん〉／新經典文化提供）

陽菜檸檬分享自己還在職場時，有個前輩一直將一句話掛在嘴邊「普通人～不都嘛這樣子嗎？」讓她當時忍不住一直思考，「普通到底該怎麼定義？」因為你的「普通」跟我的「普通」不一樣，她認為「普通」其實是不存在的幻覺。

她舉例，常有人說「你差不多該結婚了」，如此認定你該結婚，但其實很多人不這麼想。這個是只用部份人的樣本，概括成「這世上的人都這麼想」，自作主張地把平均值當成恆常值，「是因為如此一來，不用花心思去看待這世界了。」

陽菜檸檬說，因為每個人的想法都不同，要逐一理解是很燒腦的，面對100個人就有100種想法很辛苦，所以如果有50個男生、50個女生，就認為男生都這樣、女生都那樣，普通人這概念，就是「省去麻煩而塑造出來的」。

▲▼ 日本網路連載引發話題，14家出版社爭奪紙本出版權！漫畫家陽菜檸檬新作《懶懶》即將在台發行（圖／新經典文化提供）
▲▼丸山成美的擬態，呼應許多為了在社會生存，必須保持偽裝、撐得很辛苦的人們。（圖／新經典文化提供）
▲▼ 日本網路連載引發話題，14家出版社爭奪紙本出版權！漫畫家陽菜檸檬新作《懶懶》即將在台發行（圖／新經典文化提供）

不過她說，不一定會在聽到「女生就得這樣啊！」之類的話就反擊對方，因為對方說這些是基於他的人生經驗，有說話的道理在，「倒也不必回溯他過去的每個片段反擊。」她反而會毫無懸念地，靈活運用「擬態」迎合，也藉機考察對方「為什麼會這樣想？」會發現每個人的想法都如此有趣。

陽菜檸檬認為，「擬態」不是一種「惡」，更重要的是要認識自己，知道要擬態到什麼程度，恰如其分，就能輕鬆應付社交生活。她還鼓勵人們用寫日記的方式瞭解自己，「不要對誰遮遮掩掩，但也不必拿給別人看，花差不多一年的時間在日記裡只寫下真心感受，就能漸漸地看懂自己。」

▲▼ 日本網路連載引發話題，14家出版社爭奪紙本出版權！漫畫家陽菜檸檬新作《懶懶》即將在台發行（圖／新經典文化提供）

▲漫畫家陽菜檸檬創作《懶懶》在日本網路連載時造成轟動，當時有14家出版社爭奪紙本出版權！（圖／新經典文化提供）

她強調所謂的擬態，真的只是一種「工具」。「社會上每個人想法本來不同，有時候只要找到能讓彼此都舒服的方式融恰溝通就夠了。就算話講難聽的人，也會有優點的，巧妙地善用擬態，就能找到自己也能認同的狀態。」

《懶懶》獲得了熱烈迴響，但用「擬態」來保護自己或當下的狀態，並不是她對這社會和他人「不期不待」，相反地，她認為到了這個年紀的自己，「強烈期許可以做些什麼，讓下個世代的人別再吃苦頭。」

＊看專訪完整中文版：偽裝「普通人」好辛苦？《懶懶》作者受訪談如何自在「擬態」。

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