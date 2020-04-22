訂foodpanda爽喝茶裏王！《社畜》再示範用「午茶充電計畫」向心儀同事示愛

▲近日開跑的茶裏王 x foodpanda「午茶充電計畫」，完全滿足《社畜》演員們的腸胃、大腦和心靈，讓黃妮娜忍不住大讚「要幫上班族打氣，還是茶裏王最知道」。（圖／翻攝自《社畜時代》影片）

消費中心／綜合報導

就算前一天睡得再飽，但經過一早兵荒馬亂的工作，上班族的體力與腦力可能已被榨乾，加上午餐吃飽難免昏昏欲睡，一整天最難熬、又擔心被長官釘的就是「下午時段」！

先前有自家新聞揭露，ET員工的紓壓辦法，其實和一般上班族沒什麼不同，那就是點開外送APP、手指滑幾下，用美味下午茶幫自己提振精神。但總是能搶先catch到最新優惠的ET員工，如今的下午療癒時光更升級了！原來台灣即飲包裝茶領導品牌「茶裏王」特別與foodpanda攜手推出「午茶充電計畫」，不僅幫有選擇障礙症的上班族，事先精選多家人氣店家，餐點也兼顧多種風味，天天換著吃，不用擔心吃膩。

重點是，下午茶的扣打可以全部花在食物身上，因為飲料由「茶裏王」包了。即日起～4/29，每天11：00～19：00前，只要透過foodpanda訂購本活動合作店家之餐點，外送員除了會送來美味下午茶，還可能有機會獲得茶裏王600ml乙瓶（口味隨機）以及獨家限定充電紙袋，讓精神委靡的上班族瞬間充滿電喔。

▲讓ET員工感到「揪甘心」的還有茶裏王瓶身的「鼓勵小語」貼紙，「好像在幫你加油打氣一樣，很棒！」（圖／記者張凱喨攝）

上班族的苦悶，ET熱播的辦公室情境喜劇《社畜時代》懂！所以下午茶時間一到，黃妮娜、葉益豪、焦凡凡早就叫好食物和茶裏王，在員工餐廳偷閒抬槓。不小心被朱姐抓包的他們，馬上向主管介紹這個現在大受上班族歡迎的「午茶充電」計畫，力邀她和社畜們站在同一陣線。果不其然，瓶身上的療癒小語「腦袋罷工的時候，就是胃開工的時候！」打中朱姐的心，讓她決定率領演員群一起幫ET員工療癒一下。

▲「午茶充電計畫」的合作店家都是一時之選，餐點不小心叫多了也不要緊，搭配茶裏王就能輕鬆解膩，神清氣爽再吃一波。（圖／翻攝自《社畜時代》影片，下同）

為了讓更多ET員工體會到「午茶充電計畫」的美妙，《社畜》準備多種食物，要用甜、鹹、烤、炸等豐富餐點好好犒賞ET人！像是辦公室的OL每到下午就想吃點甜食，朱姐就特別推薦香濃巧克力蛋糕再搭配無糖綠茶，讓混沌的大腦一秒重開機。

▲甜滋滋的蛋糕搭配無糖茶飲，瞬間解膩的清爽感，讓甜美OL在昏沉沉的下午也能醒腦療癒。

讓眾人驚豔的是，這個「午茶充電計畫」如果應用得當，竟然也能成為向心儀同事送暖的秘密絕招！《社畜》演員走到記者V仔的位子旁，葉益豪馬上以半跪著的姿態求餵食，V仔害羞吃完食物直說「（充電）現在已經百分之120」整個大破表！呼籲想藉機獻愛的同事拿起手機點餐，心動不如馬上行動。

▲葉益豪親身示範如何用「午茶充電計畫」精準撩妹，幫心儀的同事「直接電充到飽」。

每天出產大量影片的ET影音編輯也求餵食一波！因為對於每天盯著螢幕看的他們來說，一天最累的時候就是用眼過度的下午了，加上「吃完飯就會覺得睏」，身體拖到這個時候，頭暈目眩已屬常態。貼心的《社畜》演員馬上端出鹹派、Pizza、鹽酥雞、蛋糕任君挑選。影音編輯吃了一個鹹點，馬上要求想來一瓶甜甜的「台式綠茶」，因為「下午很累的時候，有鹹食、甜茶交互吃，精神就會來。」最後甚至還發下豪語，「再剪10支片都沒問題！」

▲腦闆們如果想犒賞員工、提升他們「再剪10支片」的滿滿戰鬥力，期間限定的茶裏王 x foodpanda「午茶充電計畫」正適合納入選擇。

突擊辦公室、幫ET員工充電計畫宣告成功！擔任「下午茶召集人」的黃妮娜，也再次提醒螢幕前的上班族，別忘了茶裏王 x foodpanda「午茶充電計畫」只到4/29為止，從現在開始，每天的11：00～19：00不要虧待自己，把精選店家一一點起來，難熬的午後就用茶裏王與精美下午茶，幫自己和同事加油打氣，吃飽喝足了又是一尾辦公室活龍。

►詳情請上茶裏王午茶充電計畫活動網頁