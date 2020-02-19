14家出版社爭奪、1個月爆量賣10萬本！24歲OL正妹真實身份是「懶懶星人」

▲日本網路連載引發話題，14家出版社爭奪紙本出版權！漫畫家陽菜檸檬新作《懶懶》即將在台發行。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

日本網路連載引發話題，14家出版社爭奪紙本出版權！漫畫家陽菜檸檬新作《懶懶》即將在台發行，當時在日本預購爆量，未上市就再刷，而上市1個月銷量突破10萬本，引發廣大迴響。「懶懶」平常偽裝成一名24歲的普通OL，但真實身份是「懶散星人」，呼應許多為了在社會求得容身之地，保持偽裝、撐得很辛苦的人們。

《懶懶》在日本資生堂女性生活文化月刊〈花椿〉網路電子版連載，引發廣大迴響，甚至入選2019年第23屆手塚治虫文化獎漫畫大獎，更是三省堂書店新井賞得獎作品，選書人新井見枝香說，「誰說新井賞只能頒給小說？」

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漫畫描述，當生物模擬其他種物種特徵，以融入環境的生存方式稱為「擬態」，「懶懶」就是為了融入社會，擬態成24歲的普通上班族女性，但「原形」是全身軟趴趴的「懶散星人」。

透過懶懶讓讀者思考，倒茶、訂票、代班、收拾善後，凡事有求必應，在辦公室就有容身之地？順著旁人，就能有平順的人生？要做自己喜歡的自己，或是讓人喜歡的自己？配合他人，是不是就一定不快樂？

▲新經典文化取得《懶懶》繁體中文版授權，3月4日將在台發行。（圖／新經典文化提供）

陽菜檸檬的懶懶，是為了給在社會求得容身之地，保持偽裝，撐得很辛苦的妳／你。「其實，我們都是『懶懶』。」

新經典文化即將在3月4日在台發行漫畫中文版，獲得台灣不少作家和名人推薦，包括詩人宋尚緯、演員及作家連俞涵、詩人騷夏、《俗女養成記》作家江鵝、重點就在括號裡（劇評人）的推薦。

《懶懶》搶先看第一話（新經典文化提供）：

《懶懶１》陽菜檸檬 著 ©2020 新經典文化 / 日本小學館正式授權繁體中文版