超級書店店員1人任性辦「新井賞」　6年來選書成為全日本話題指標！

▲日本「超級書店店員」新井見枝香舉辦「新井賞」，1人身兼創辦人、評審、工作人員。（圖／翻攝自LINE NEWS）



記者林育綾／綜合報導

日本「超級書店店員」新井見枝香在三省堂書店工作，大學沒畢業的她從小熱愛閱讀，6年前她主動向公司提議舉辦「新井賞」，1人身兼創辦人、評審、工作人員，不但沒提供獎金，還特地選在跟直木賞、芥川賞同一天發表，三省堂更為得獎的作品包上專用書腰、辦活動，一切乍看十分任性又無厘頭，卻成為全日本愛書人的話題指標，獲得媒體和同業的高度關注！

在日本文壇比較知名的是「芥川賞」、「直木賞」等文學大獎，多半由企業或組織創設，具有一定規模；相較之下「新井賞」十分任性又無厘頭，完全是三省堂書店店員新井見枝香一個人的眼光和喜好，就像校長兼撞鐘，一人評選又擅自表揚。

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▲新經典文化為了出版《懶懶》，才意外發現很有故事的「新井賞」。（圖／新經典文化提供）

新經典文化出版社總編葉美瑤提到，這次為了出版《懶懶》，才意外發現很有故事的「新井賞」。據悉書店店員新井見枝香是一個充滿活力的人，從小熱愛閱讀，大學沒畢業就進入三省堂工作，先是在有樂町店擔任約聘店員，常常熱情為讀者挑書，店頭陳列行銷也很有一套，成為日本小有名氣的「超級書店店員」。

後來她主動向公司提議舉辦「新井賞」，2014年下半年開始，她一人身兼創辦人、評審、工作人員，每半年挑出一本自己最愛的書公布得獎，不僅沒提供獎金，還特地「巧合」選在跟直木賞、芥川賞同一天發表；而每本獲得「新井賞」的選書，在店裡會有醒目的專區陳列，三省堂還會包上專用書腰，更舉辦「新井Night」邀請作家與新井一起聊書，活動往往引爆人潮。

乍聽之下「新井賞」一切都無厘頭又任性至極，不過6年來，卻成功引起話題、帶動銷售，獲得同業和媒體的高度重視，被讀者和書迷青睞，有時候被新井賞選出的書，銷量甚至超越直木賞、芥川賞。

過去新井賞的得獎作品，幾乎清一色是小說，直到2019年初，她頒給2冊一套的漫畫《懶懶》，公布時她說，「誰說新井賞只能頒給小說？」新經典出版社透露，新井不認為自己像「懶懶」一樣是個缺乏自信的人，但當時她一讀到這本漫畫，就喜歡到決定要頒給它。



▲漫畫家陽菜檸檬新作《懶懶》獲得「新井賞」，如今中文版在台發行。（圖／新經典文化提供）



新井認為，書裡呈現寫詩的女性內心的糾結，對於不寫詩的普通人來說，並不容易理解在創作上心境的掙扎；然而懶懶決心表現自己的覺悟，非常有說服力，不只對女性，也讓許多男性讀者有同感。書中「只有自己，能讓自己得到幸福」這句話是最吸引她的地方。

葉美瑤也分享，「當我們面對旁人跟自己不同的思維或決定時，往往不經意就投以異樣眼光，但那可能正是每個人在為自己爭取幸福的努力模様。」

她提到，《懶懶》的作者陽菜檸檬曾經是上班族，受訪時聊起有個前輩口頭禪就是「普通人——不都嘛這樣子嗎？」她一直想知道：「普通到底是指什麼。」雖然從小就心思敏銳，擅長融入團體，陽菜檸檬仍覺得「普通」是不存在的幻覺，大家只是在團體中為了怕麻煩，讓自己一點一滴失去個性。「而《懶懶》說的，是簡單的道理，也是容易在群體生活中一點一滴被忘記的，重要的道理。」

＊首圖新井見枝香舉辦「新井賞」照片翻攝自LINE NEWS

