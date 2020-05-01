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「華爾街女神」與男友分手後…媽媽竟動手腳！讓女兒成唯一股東

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▲▼華爾街女神,華爾街天后,陳莉婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲「華爾街女神」陳莉婷（左）因無相關金融證照卻違法授課惹訟，其母親則於另案犯偽造文書遭判刑。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

擁有「華爾街女神（天后）」封號的獨立女交易員陳莉婷，原與奧地利籍陳姓男友都是一間餐廳的股東，不料2人分手後，陳女的胡姓母親，竟偽簽女兒與男友的署名，讓寶貝女兒成為唯一股東。台北地院審結，依偽造文書罪判胡婦2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，陳莉婷與母親、妹妹於2014年5月間合資成立達利餐飲有限公司，而為愛來台的陳莉婷男友，為了長期居留在台灣工作與生活，於是在2014年8月7日將男友登記為公司股東，2015年6月間，母親與妹妹決定將出資轉讓予陳莉婷，不再擔任股東。

不料公司卻經營不順，於是2016年4月間，變更營業地址及增加營業項目，並將公司名稱變更為達利國際顧問有限公司，但母親胡婦得知陳莉婷與男友分手後，竟未徵得陳莉婷與陳男同意，就於2018年7月17日，在「達利國際顧問有限公司股東同意書」上偽簽陳莉婷與陳男的署名，之後再持同意書向台北市政府辦理公司變更登記程序，用以表示達利顧問公司股東陳男退股，其出資由陳莉婷全數承受，順利讓陳莉婷變更登記為達利顧問公司的唯一股東。陳男事後發現自己被剔除，權益受損，決定提告。

▲▼資生堂專訪：華爾街女神陳莉婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳莉婷自稱「Great老師」，主打「一周賺50萬美金」廣開各種投資課程，但被發現一切都是違法。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

法官審酌胡婦因女兒陳莉婷與男友分手後，未見雙方實際共同繼續經營公司，為便宜行事，竟偽造簽名作為辦理公司變更登記之用，危害主管機關對於公司登記管理的正確性，實屬不該，但念在胡婦犯後坦承犯行，且無任何前科，素行良好等一切情狀，依偽造私文書罪，判她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

其實，陳莉婷一度也捲進這場偽造文書風波，但她否認犯行，於偵訊時指述，她不知道出資轉讓的事，達利顧問公司的變更登記事項及報稅事務都是母親在處理，公司大小章也是母親保管，檢察官因此認為她並不知情，處分不起訴。

不過逃過了一關又有一關，擁有台大地質系暨化工系雙學歷的陳莉婷，來頭不小，她自稱「Great老師」，曾在美國華爾街工作過，並打著「一周賺50萬美金」的顯赫戰績，2016年5月起在台灣開設各種投資課程，2年下來海賺近3000萬元！但遭檢方查出，她根本沒有相關金融證照，也違法授課，將她依違反《證券投資信託及顧問法》、《期貨交易法》等罪起訴，陳莉婷事後也坦承犯行，全案目前仍在審理中。

▼陳莉婷與前美國總統布希等名人合照，以博取學員信賴。（圖／東森新聞／取自YouTube Great Trading Studio）

▲▼華爾街女神陳莉婷與前美國總統布希合照。（圖／東森新聞／取自YouTube Great Trading Studio）

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