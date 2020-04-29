1本12萬！18家長買假護照送孩子進美國學校　移民公會理事長被起訴

▲移民公會理事長王權宏涉賣菲律賓假護照遭起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

移民公會理事長、喬盟國際公司負責人王權宏，涉嫌與留學服務公會理事長、維德國際公司負責人簡芳玲，對外以1本12萬元、2本20萬元代價，販售菲律賓假護照，讓家長可送孩子進入美國學校就讀，台北地檢署29日依偽造特種文書罪嫌起訴王、簡等3名業者員工，另有18名家長獲得緩起訴處分。

王權宏在2019年5月間因本案被搜索約談後，被檢察官諭令100萬元交保，當時王向媒體喊冤，「我被國外官員害到了」，「都是真實的東西啊，我們拿來用紫光燈照，也沒有變造啊，結果好像是現在科技更進步，用我們一般的驗鈔燈照，還是無法發現偽造的情況。」

▲18名台灣家長買假護照讓孩子用假身分去念美國校。（圖為資料照／翻攝僑盟公司網站）

據了解，王辯稱因為2016年間，新北市成立新的美國學校，需有外僑身分才能就讀，2017年間。1名自稱ANDY的人向他表示，可以用10多萬元、1個多月就取得菲律賓護照，王從開始上網宣傳代辦業務，因為花費和所需時間遠比市場行情好，不少家長為了孩子的前途報名，但是買到其實是假護照。

檢方認為，王取得來路不明的護照，應該就要懷疑真實性，依偽造特種文書等罪，將他和同業簡芳玲、員工等3人起訴，全案18名花錢送孩子進美國學校的家長，依照他們購買假護照數量，分別以繳交國庫12萬元、20萬元金額，換取緩起訴處分機會。

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