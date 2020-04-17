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不滿司法院操弄威權未審先判　前公懲會委員長怒告院長等3人

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▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲石木欽自訴司法院長、處長及大法官涉犯刑事誣告、偽造文書，並表示「莫躲在行政威權操弄暗箭」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者孫于珊／台北報導

前公懲會委員長石木欽先前因不滿周刊報導他長年替佳和集團老闆翁茂鍾，於訴訟中擔任法律顧問，接受不當招待，並透過家人買賣翁茂鍾旗下公司股票，涉炒股獲利，還以「司法界巴菲特」為標題調侃他，因此怒告周刊要求道歉、刪文並求償1000萬。如今，石木欽認為司法院操弄威權、未審先判，因此也對司法院長許宗力、處長沈明倫及大法官呂太郎提出刑事誣告、偽造文書自訴。

石木欽發聲明指出，他遭司法院指控「違反法官倫理有行政違失」，隨即辭去委員長職務自清，但司法院未審先判，先以新聞稿不實抹黑，再洩密給特定媒體帶風向，待他澄清後，又改以在上位者應有更高道德標準，指控他破壞司法改革者的形象，更在3月時，開先例向監察院提出他全家大小20年來的銀行帳戶資料，誣稱全都是人頭帳戶，意圖趁監察院監察委員任期屆滿無法繼續調查的漏洞，再度抹黑，非置他死地不罷休。

聲明中痛批許宗力是位「違法再續任」的院長，為了就任司法院長，曲解憲法「再任非續任」，不顧社會觀感，執意帶頭違憲，暗指許戀棧官位，道德標準低；也批呂太郎是民事二審判決被最高法院評為30分的前秘書長，沈明倫則是戒嚴時期不靠疲勞訊問不會辦案而被彈劾的檢察官。

石木欽也指出自訴動機，他認為自己在司法行政工作上克盡本職，鞠躬盡瘁，身為司法老將的他，若不能透過司法悍衛自己權利，那民眾又怎麼能夠相信司法能夠還人清白，因此於公於私，都讓他決定挺身而出，同時基於擁有30幾年刑事審判經驗，他有信心能打贏這一仗！

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