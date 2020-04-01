左轉撞傷路人！AIT官員一審判刑2月　二審獲「刑事絕對豁免權」

▲AIT職員RYAN MCKEAN開車不慎撞傷行人，法官一審原判他2月徒刑，二審因他享有「刑事絕對豁免權」，改判不受理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

38歲美國在台協會台北辦事處前行政組組長RYAN MCKEAN，駕駛自用小客車從國父紀念館停車場出口駛出後，竟貿然左轉，撞傷一名走在斑馬線上的陳姓路人，台北地院一審依過失傷害罪判刑2月，但檢察官認為RYAN MCKEAN依豁免協定享有刑事絕對豁免權，因此提上訴要求撤銷原判決。法官經查後，確認法院對RYAN MCKEAN確實無審判權，因此將原判決撤銷，並諭知不受理。

這場車禍發生於2017年11月30日晚間9時許，RYAN MCKEAN開車從停車場出來，想左轉光復南路時，車頭不小心撞擊到路人的右後臀部，致對方右膝挫傷合併髕骨內下方軟骨缺損。RYAN MCKEAN當下並沒有逃逸，馬上前往傷者就醫現場，向處理警員自首肇事、接受裁判。

因我國刑事訴訟法中有「豁免條例」，不過被告是否享有刑事管轄的豁免權，仍應經法院傳喚，主動提出豁免權的主張，法院才得以無管轄權為理由，諭知不受理判決。但由於我國與美方在2013年2月4日簽有「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間特權、免稅暨豁免協定」，雙方主要辦事處派任職員皆享有刑事豁免為「絕對豁免」，不用再主動向法院提出豁免主張或抗辯。

法官一審因RYAN MCKEAN並未主張刑事豁免權抗辯，依過失傷害罪，判他2月徒刑，得易科罰金6萬元，但經檢察官上訴指出適用法律錯誤後，法官確認法院對RYAN MCKEAN確實無審判權，因此將原判決撤銷，改判不受理，且不用經言詞辯論。

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