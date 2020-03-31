搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

▲老奶奶搭手扶梯持重物站不穩，往後一摔造成他人受傷，被依過失傷害判拘役20日。（示意圖／記者謝侑霖攝）

記者孫于珊／台北報導

「緊握扶手，站穩踏階！」這是在捷運內耳熟能詳的長年宣導原則，然而一名82歲徐姓老奶奶，在搭乘電扶梯向上時，卻因雙手持重物，沒有站穩往後一摔，骨牌效應頓時發生，沒有直接站在老奶奶身後的女子無故遭殃，被撞到臉部骨折。台北地院依過失傷害罪，判老奶奶拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，老奶奶2019年4月20日晚間7時許，在新北市大坪林捷運站內，正搭乘電扶梯上樓之際，因雙手環抱裝有「6小瓶塑膠瓶裝醋」的紙箱，已沒有手再扶好扶手，隨著電扶梯的移動，老奶奶突然重心不穩，不慎往後跌倒，碰撞站立於身後的男子，男子因而也往後跌倒，撞及站立於其後方的女子，造成女子受有左側上顎骨、左側顴骨開放性骨折等傷害。

法院審理期間，老奶奶坦承，她當時雙手環抱紙箱，所以僅以手肘靠在電扶梯的扶手上，並有往後倒，但她否認犯行，她認為自己體力不錯，站得很好，也有注意是否站得穩。

由於雙方因金額認知差距，未能達成和解，法官審酌後，仍認定老奶奶犯過失傷害罪，考量老奶奶的歲數符合減刑條件等一切情狀後，判老奶奶拘役20日，得易科罰金2萬元。

►年輕好簡單～～

【更多新聞】

►北市大廈管理員私吞停車費 「6年半侵占175萬」下場曝

►女高中生「第一次想留到結婚」 色男炫富騙上勾：懷孕就娶妳

►影／一哭鬧就關廁所…2歲童遭凌虐餓死！酒店狠母推給哥哥：與我無關