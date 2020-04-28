假冒香港首富李嘉誠秘書詐中衛萬片口罩　黃琪早上淚灑法庭晚上被拘提

▲黃琪又爆出冒充香港首富李嘉誠的秘書，詐騙國家口罩隊之一的中衛公司萬片口罩。（圖／記者孫于珊攝）

記者劉昌松／台北報導

「騙扁小子」黃琪28日上午才淚灑法庭，坦承4年前為愛沖昏頭，而犯下詐騙案，其實他今年2月疫情發燒期間，涉嫌另外夥同蘇姓男子，用女生的聲音，假冒是香港富商李嘉誠秘書，「國家隊」之一，也是國內生產口罩的大廠─中衛公司佯稱要買1萬片口罩、100盒酒精棉送給台大，中衛出貨前向李嘉誠方面求證，發現是騙局，檢調今晚拘提傳喚黃琪等10人到案，全案朝詐欺、偽造文書方向偵辦。

檢調獲報，黃琪(本名黃照岡)涉嫌在2018年3月開始，和從事保險業務的蘇姓男子同謀，用中年婦女的聲音，打電話給台大計算機中心，自稱是醫生老婆，申請了1隻網路電話分機號碼，然後再用這個冒名申請來的網路電話，冒名醫師娘打給台大醫院為特定人關說請託。

2020年2月間，國內新冠肺炎疫情開始延燒，黃琪又趁著火熱話題，再度和蘇男聯手，假冒女生的聲音，假冒是香港富商李嘉誠秘書，打電話給中衛公司，聲稱李嘉誠要贈送5000片成人口罩、5000片兒童口罩、還有100盒酒精棉給台大，中衛公司準備出貨前，向李嘉誠方面確認查證，才發現受騙。

台北地檢署28日指揮調查局台北市調處，兵分14路搜索黃琪、蘇男住處等相關地點，預計拘提、傳喚黃、蘇等10人到案以釐清相關案情。

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