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為愛沖昏頭不認詐欺…黃琪出庭爆哭：怪自己為了一個男人這麼傻

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記者孫于珊／台北報導

因曾以塔羅牌騙過前總統陳水扁而獲得「騙扁小子」稱號的黃琪（本名黃照岡），因涉犯詐欺得利、偽造文書、偽造署押罪，28日出庭台北地院，黃琪仍以無罪答辯，稱自己是為愛沖昏頭，「怪自己為了一個男人這麼傻」，甚至越講越委屈，還當庭爆哭起來。

▲▼「騙扁小子」黃琪（黃照岡）。（圖／記者孫于珊攝）

▲黃琪迄今否認犯罪，28日出庭爆哭，認為自己竟為了男人犯傻，才落得如此狼狽下場。（圖／記者孫于珊攝）

其實黃琪從15歲開始就是個行騙天下的詐欺慣犯，如今他被控2016年間，冒用宋學仁董事長劉姓秘書的名義，向凱基銀行開期貨證券戶，並獲得低於市價的優惠手續費；也冒用國泰千金蔡佳玲的身分，向太古國際汽車公司無償試駕奧迪A8長達7天；另外還被控冒用周姓男友的名義，簽立房屋租賃契約。

由於周男證述稱，黃琪當時是用「劉政熹」的名字和他來往，並不知道黃琪的本名，也否認他在租賃契約上簽名等情，認為他是被黃琪騙的受害者。而黃琪今在庭上對此反駁，「我曾經愛過的人，說了一些不實在的謊話」，他表示他有獲得周男授權才在契約上簽名蓋手印，且租屋處周男都有看過，他們約會、做愛都在那裡，如今走到司法訴訟這一步，跟他有關係的人當然想撇的一乾二淨。

對於冒名議價證券手續費及租用奧迪A8部分，黃琪則說，他只是想給周男好的待遇，但不懂到最後為何一切行為都成為犯罪，期貨手續費的議價，網路論壇PTT都有在討論，甚至有人得到比他更低的價格；至於聯絡車商，是因周男想買車，從頭到尾都是以購車目的聯繫，完全沒明示或暗示說過要試駕，對話紀錄都有記載，且當時試駕簽收單為空白，沒有記載租用期限，所以等到對方通知才還車。

▲▼「騙扁小子」黃琪（黃照岡）。（圖／記者孫于珊攝）

▲黃琪仍不願面對媒體，以頭蓋布的方式離開法院。（圖／記者孫于珊攝）

黃琪還說，他跟周男是發生過性行為的情侶關係，在一起約1年，如今為了滿足一個男人所需，落到如此下場，連白紙黑字的授權書都要經勘驗，忍受過程中的訕笑與質疑，由於他有前科，他自知自己在法院中的樣子。

此時黃琪哽咽了起來，繼續說到，如今求取清白變成奢侈，他把自己的路走到了盡頭，還要承受身體病痛等一切，然後他終於崩潰爆哭說，「怪自己為了一個男人這麼傻」，「我一輩子毀了…」，若沒遇到周男就不會這樣，似乎深覺自己遇到了渣男，同時也感謝法院秉公調查，讓他覺得國家沒有放棄他，也對於冒犯法官的言詞表達抱歉。

黃琪的辯護律師表示，黃琪確實製造社會不安，也浪費了司法資源，但若將此與刑事犯罪畫上等號就太過武斷，雖然黃琪冒用他人名義是不對，但他也只是想要「尊榮感」，況且犯罪金額僅1萬多元，黃琪犯意和行為都與財產詐欺的構成要件不符，但若法官最後仍認定有罪，請考量黃琪是「被愛沖昏頭」，從輕量刑。

法官庭末諭知5月19日上午宣判。

►限時下殺！！！

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