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結紮多年「同事突恭喜老婆懷孕」：她沒跟你說喔？　結局逆轉網暈：會出事啦

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▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲明明已經結紮，同事卻突然恭喜老婆懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

由於服用避孕藥和戴保險套不見得能百分之百避孕，不少夫妻、情侶願意選擇動刀結紮，一勞永逸。不過一名男子明明結紮多年，同事卻在26日致電「恭喜太座懷孕」，讓他嚇傻，腦中浮現各種情節。不過結局下秒逆轉，一切只是天兵同事搞錯，網友們也紛紛捏了把冷汗表示「這會出事」、「差點發生命案」。

「幫我大伯抱怨。」一名網友在臉書「爆怨公社」表示，大伯結紮多年，日前卻突然接到同事的祝賀電話，對方劈頭就超嗨表示「我OO啦！打來恭喜你老婆懷孕！」

請繼續往下閱讀...

大伯聽了一頭霧水，又摸不清頭緒，情急之下脫口問「你確定是我老婆？」同事則是信誓旦旦回覆，「我前幾天陪我老婆去婦產科看到她，她跟我們講的啊！她沒跟你說喔？」大伯聽到這裡嚇壞了，下秒便告訴同事要先處理事情，晚一點再回撥。

精蟲、精子、精液。（圖／達志／示意圖）

▲理論上來說，男性結紮後精液裡不會再有精蟲。（圖／達志／示意圖）

原PO指出，大伯平復好情緒後，準備進房間和正在滑手機的太太理論，沒想到這時電話又響了，同事開口就趕緊道歉，「抱歉抱歉，我聯絡人存錯了，是XX的老婆懷孕啦！」原來同事察覺大伯語氣有異，掛掉電話後才發現事情大條，趕緊打電話澄清。

貼文一出，網友們笑壞表示「先別急著生氣，也有結紮但老婆還是懷孕的案例阿」、「大伯深刻的體會到什麼叫從絕望中重生」、「這會出事」、「天啊好可怕的誤會」、「同事再晚一分鐘打來就發生命案了啦」。

事實上，社會上仍然有出現過「結紮後再懷孕」的例子。去年就曾有3寶媽在爆怨公社崩潰表示，先生明明已經結紮2年了，卻又讓她懷孕。醫生檢查後也驚呼「結紮後再懷孕機率極低」，但數據顯示，先生精蟲數量雖少，活動力卻很強，最後只能再重新結紮一次。

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關鍵字：

結紮懷孕誤會精蟲爆怨公社

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