競標Coach包！好奇「卡一個」3小時得標...他驚慌：不是我吧　老司機笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

現在網上有許多粉絲團或直播主，以競標方式販售高價精品，就有一名網友在留言串回應，「卡一個」想湊個熱鬧，沒想到最後竟成為得標買主，嚇得趕忙澄清誤會。

網友向《ETtoday新聞雲》記者表示，他在臉書上看到有人競標Coach包，大家一路喊到2000塊錢，他出於好奇，便在留言串下方「卡一個」，想看最後得標價為何，怎料自此之後就再無人回應，就這樣3小時過去，最後賣家笑回，「結標，恭喜XXX（原po）2000得標。」

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對於神轉結局，當事人錯愕到不行，接連驚喊「X小」、「不是我吧」。事後，他也忍不住上「爆怨公社」發文，直呼「我只是卡一個，有想過我的感受嗎？」

▲他只是好奇最後得標價會是多少。（圖／原po授權引用）

PO文引來破萬讚，網友們看完不禁笑回，「代表卡位成功嘛」、「嚇死，強迫中獎」、「前面的都樁腳啊」、「其實等你很久了」、「貌似深深的套路」、「無心插柳～柳橙汁！恭喜得標」。不過，原po也透露，最後沒有真的買下那個包包。

另外，有熱心網友表示，「這就是告訴我們，要善用臉書功能啊！」同時，他也截圖指導，只要點開貼文右上方的「．．．」，接著點選「開啟這則貼文的通知」即可。

▼可以開啟貼文通知。（圖／原po授權引用）