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錢櫃最慘926包廂「生死瞬間對話曝」　受困者狂傳訊求救：快沒氧氣了

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▲▼ 錢櫃大火926包廂人員對話 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲錢櫃大火時，926包廂人員對話 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

林森錢櫃大火吞噬5命，其中926包廂是死傷最嚴重的包廂，共有1男1女不治。有網友在臉書分享朋友對話，當時926包廂裡的人根本不知大樓已起火，經過朋友傳訊通知後才知道事情嚴重，無奈當下無法直接逃出，只能靠訊息求救「快沒氧氣了」，生死一瞬間讓人嚇壞。

有網友在臉書「爆怨公社」中代發文，貼出錢櫃起火時926包廂人員的對話，圖中可見有人正要進入錢櫃時，已經能從外部看到熊熊火光，趕緊錄影傳給正在926包廂裡的朋友。

請繼續往下閱讀...

然而朋友卻表示「錢櫃半句通知都沒有」，服務生只說正在確認狀況。包廂朋友隨後才察覺到事態嚴重，表示根本逃不了，只能傳訊請對方通知消防員他們在926包廂，還不斷無助表示「煙已經快滿了，我們快要沒氧氣」、「快沒氧氣了，大約剩7分鐘」，情況相當危急。

▲▼ 錢櫃大火926包廂人員對話 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼受困者透過訊息向外求援，情況十分危急 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 錢櫃大火926包廂人員對話 。（圖／翻攝自爆怨公社）

代發文的原PO表示，還好有人幫忙在外通知，傳訊息的人才能平安脫困；但遺憾的是，同一個包廂還是有人不幸罹難。

網友們看完直呼太可怕，「好恐怖，生死一瞬間」、「警報跟灑水系統被關閉這個絕對是最可惡的」、「又在密閉空間，更慌」。

此外，錢櫃執行長連福財稍早率領團隊公開表示會負起應負的責任，旗下17家門市即日起全面停業一周，並且將會給予罹難者每位100萬補助金，也會負責所有喪葬費用。

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