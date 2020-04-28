奧客偷光廁所酒精！下秒「惡劣偽裝」超缺德　她怒噴：已非第一次

▲75%酒精。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎爆發初期酒精瘋搶，不過疫情如今已有稍稍減緩的趨勢，產線也充足，已經比較少聽到「酒精難買」的抱怨聲。然而有網友反映，店裡還是時常有酒精被偷的情形發生，且小偷隨後竟然一動作「缺德偽裝」，讓她傻眼大罵「真的很可惡！」

「有些客人真的很可惡！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，原來她為了讓客人消毒，平時不僅會在店裡櫃檯放酒精，也會在廁所另外放置一罐讓大家消毒馬桶坐墊。

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然而店家一番美意卻被缺德客人濫用，原PO發現，竟然有人偷偷把廁所的酒精倒走，隨後還把自來水裝進原本的瓶子裡，試圖偽裝成酒精，而且已經不是第一次，讓她苦惱吶喊「請問誰有好方法？不然就不放酒精了。」

▲原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，眾人搖頭不解，「現在酒精已經很好買了，為何還要幹這種事？」對此原PO無奈回應，「因為免費的啊......。」其他人則是給出建議，會做這種事的人應該是慣犯，可以在廁所裡貼紙條警告「已報警」來遏止歪風。

還有人提出實用一招，表示可以改用「壁掛式」的酒精，有一些款式是需要鑰匙才能打開的，這樣就不怕再被偷了。不過令人無奈的是，隨即有過來人留言感嘆，「我們公司的就是這種，也是被整組請走。」

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