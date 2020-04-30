北市KTV火災引以為鑑　南投縣消防局辦逃生模擬演練、拍影片宣導

▲▼南投縣消防局舉辦KTV逃生模擬演練，並拍攝火災避難宣導片，希望民眾熟悉逃生避難技巧。（圖／南投縣府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

台北市錢櫃KTV大火釀災，公共安全受到注意。南投縣府除針對KTV等場所展開消防安檢外，29日消防局舉辦KTV逃生模擬演練，並拍攝火災避難宣導片，希望民眾熟悉逃生避難技巧，減少災害發生。

縣府消防局在南投嘉年華KTV舉行逃生模擬演練活動，臨場模擬應變，更有真實感。演練主軸包括，面對火災的處置方式及避難逃生技巧，希望民眾遇到火災時能從容應變，勿驚慌失措，避免發生不必要的風險。

參加演練的消防人員，仔細的說明火災發生後的可能狀況，並教導如何通報、關門（阻擋濃煙）、以衣物塞門縫、打開門窗、避難引導，脫離險境。

消防局提醒民眾，到公共場所消費，應先注意是否為消防、營建合格場所。進入場所消費同時，也應了解避難逃生路線，確認逃生通道位置，哪裡有安全梯、避難器具，如何使用也宜事先掌握，瞭解消防安全設備配置，對及時滅火、逃生避難會有很大幫助。

火災預防科長沈鈺棠指出，消費者聽到火災警報鳴響時，應立即開門查看門外有無濃煙，如遇濃煙，可在原地等待救援，並將門窗打開、向外揮動衣物，並撥打119對外求援，告知所處樓層、包廂號碼及待救人數等訊息；無煙時，開門立即往逃生梯方向，關閉包廂門（勿上鎖），向下逃生。

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