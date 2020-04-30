跟著蝴蝶去旅行！南投友善農村　營造無障礙環境五感手作體驗

▲▼親子手做體驗最紓壓，南投友善農村推出13條「跟著蝴蝶去旅行」手作體驗特色遊程。（圖／水土保持局南投分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

防疫期間不去人擠人的風景區，全家老小要去哪走走？農委會水保局南投分局推出「跟著蝴蝶去旅行」13條特色遊程，帶領遊客暢遊日月潭周圍農村外，也邀請知名無障礙旅遊專家鄭淑勻女士，體驗南投友善農村脆梅醃漬、百香果醬、紅茶揉捻和烏龍茶染等各種主題式親子手做體驗活動，推薦給國人在51勞動節連假，全家紓壓又安心的多樣選擇。

對於有行動不便長輩或身障親友的家庭而言，能到大自然走走、體驗農村風情、品嚐在地特產，這往往不僅是休閒旅遊活動，更是難以實現的夢想。

農委會水土保持局南投分局跟著蝴蝶去旅行特色行程，計有南投水里鄉上安、埔里鎮桃米、魚池鄉澀水、鹿谷鄉竹豐等社區，走進有機菜園親手摘蔬果、搓搓揉揉、敲敲打打出一罐自己的醃漬脆梅，認識魚池紅茶和鹿谷烏龍茶，體驗揉茶、烘茶和茶染，還一起DIY青蛙粿和百香果醬，來個充滿南投農村特色的下午茶，過程中不僅驚呼連連、樂趣無窮，更難得能跟同行家人，享受甜蜜幸福家庭時光。

農委會水土保持局南投分局長陳榮俊表示，受新冠肺炎疫情影響，民眾對外出旅遊難免感到擔憂，尤其是有行動不便長輩或身障親友的家庭要出門更是非常不容易。

近年來南投分局陸續輔導在地農村，投入無障礙環境營造及五感手作體驗設計，近期推出小家庭也可以預約的友善農村特色體驗遊程，不僅降低因人潮集中群聚感染的風險，還融入了食農教育、農事體驗以及手做復健等友善元素。

規劃友善農村小旅行，除了可以行銷南投農村特色產業，更兼具教育意義，也讓民眾在防疫期間舒緩生活的壓力與緊張氣氛，走入農村，發現農村處處用心的暖設計、感受農村蛻變後的精彩，更玩得安心又收穫滿滿。友善農村小旅行訊息，可搜尋「9453友善旅人誌」官網，或FB追蹤關注「農村小童」粉絲專頁。接預約洽詢請聯絡謝謝農場049-2821283、桃米休閒農業區049-2911591、上福裕紅茶莊園049-2895808及竹豐社區0935-651362。

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