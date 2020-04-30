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有「精神問題」殺警判無罪！醫爆氣抖寫31字：想做壞事的都先開證明再說？

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▲▼ 鄭姓殺警嫌犯羈押後輾轉難眠。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲法官認為鄭男被鑑定為思覺失調症者，因此判無罪、須強制就醫5年。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

鐵路勇警李承翰去年7月在台鐵上處理補票糾紛，竟遭逃票的鄭姓男子持刀捅傷，最後送醫搶救後仍宣告不治，引發社會譁然。但稍早法官判決出爐，認為鄭男因「精神問題」判無罪，並以50萬元交保，讓醫師王樹偉無法接受，在粉專寫下：「24歲的青春年華，我無法想像家人們會有多心碎，無罪………………判決是無罪………………。」

一審結辯後，檢方主張鄭男雖被鑑定為思覺失調症患者，但仍有辨識、控制能力，因此建請法官判處無期徒刑，不過日前開庭時，鄭男經醫院鑑定後，法官認為鄭於行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須強制就醫5年。

請繼續往下閱讀...

不過，法官考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳，且犯案情節重大，造成社會大眾恐慌，基於維護社會安寧秩序，依規定認為仍應有諭知具保之必要，參酌鄭男家庭經濟狀況，裁定50萬元交保。

▲▼李承翰。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲勇警李承翰遭刺致死，一審判兇嫌鄭男無罪。（圖／記者陳雕文翻攝）

隨後，醫師王樹偉也在粉專PO文，心疼地說：「24歲的青春年華，我無法想像家人們會有多心碎，無罪………………判決是無罪………………。」他認為鄭男患有思覺失調症，卻服藥不規則、病識感不佳，「難道沒有責任嗎？我不懂法律，法官下的判決或許是合乎法律，只是身為一般民眾，這判決實在讓人氣憤啊…………。」

王樹偉痛批，50萬新台幣就換來犯人的自由，反問「這不會造成更大的社會大眾恐慌嗎？被放出來之後，他還是有思覺失調，難道他就有了病識感，會規則服藥了？過陣子是不是精神科門診爆滿，所有想做壞事的人都先開個證明再說？」

此文也引來忿忿不平的網友留言：「現在那麼多殺人的出現，可以說是法官放縱的結果！」「真的很錯愕，那法官怎麼了？」「這真的很可惡，實在太離譜了」「天理何在？」「看到病識感不佳，就覺得他是故意的⋯⋯（一個感覺他演技很好」「意思是：只要我有精神病，就可以殺人囉？」

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