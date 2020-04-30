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1968 APP失真問題找到了！交通部承諾：1日凌晨起呈現真實狀況

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▲行政院召開紓困振興記者會。（圖／行政院提供）

▲行政院召開紓困振興記者會。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

五一連假將至，交通部升級高公局1968 APP，提醒民眾何處是「熱點」可以避免前往，不過，卻因為「失真」問題引發地方首長不滿。對此，交通部次長黃玉霖30日在紓困陳時中記者會上表示，失真問題主要是運算方式不合理，目前已經修正運算方式並進入測試階段，承諾1日凌晨起就能呈現真實狀況。

1968 APP提供用路人參考各景區人流數量，但因警示門檻值未考量各熱點承載容量導致資訊失真，引發地方首長怒火。黃玉霖在記者會表示，1968 APP平台原本是高速公路車流資訊平台，很感謝CDC看中這個平台，把各個景點、夜市、消費點的人群熱點警示在這樣的平台上面來呈現。

黃玉霖坦承，必須要承認，中華電信接業務，設定警示點標準的運算不合理，原來是只要警示點增量百分之十五就會進入到黃燈或紅燈，這作法不正確。這兩天緊急找了中華電信和相關單位協商，修改運算式，把景點或是熱點裡面的流量納入考慮。

黃玉霖說明，這個流量基準是過去假期平均流量做基數，反算出安全流量，安全流量為基礎，再以增量來作為警示的分類。新的運算式昨天寫好了，開始進行測試階段，今天也是持續測試，目前反映狀況比較可以真實呈現每一個控管點，他的真實人流跟他的增量是不是要列入警示。

黃玉霖強調，目前還是測試中，而明天就是五一連假，「明天凌晨開始，會把更真實狀況真實呈現在平台上面。」

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