▲華碩響應防疫紓困方案，購機祭最高價值5600元振興基金。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（30）日宣布，即日起推出「防疫大作戰，華碩挺你」購機好禮雙重送活動，依指定機種最高回饋價值5600元的振興基金，內容包含價值1000元的超商禮券與價值4600的線上英語教學平台TutorABC/tutorJr體驗課程，讓消費者居家防疫的同時還能利用閒暇時間學習英文。

華碩表示，「防疫大作戰，華碩挺你」活動由華碩與Intel攜手合作，為防疫期間有電腦購買需求的消費者推出紓困回饋，活動期間從即日起至5月31日，凡購買搭載Intel處理器全系列ASUS筆電、ROG電競筆電、All-in-One電腦及桌上型電腦指定機種，官網登錄即送體驗課程。

▲華碩全面升級皇家俱樂部防疫措施。（圖／華碩提供）

華碩指出，因應全民防疫，全台華碩皇家俱樂部全面優化升級，同仁在上班前量測體溫，確保工作及服務環境的妥善，每日定期消毒現場環境及機台，體溫量測提醒顧客的建康，並提供酒精給顧客洗手消毒。

華碩進一步指出，機台維修完畢後也會進行消毒作業，到府服務的人員更全程配戴口罩，確實做好體溫管控及手部消毒，給顧客全方位的防護，而消費者也可透過多元的客服管道，像是線上文字客服、MyASUS APP、客服信箱或到府收件服務，減少外出風險，徹底做好居家防疫。

▲華碩推薦居家辦公使用ASUS ZenBook Duo雙螢幕筆電。（圖／華碩提供）

因應購機方案，華碩推薦適合居家辦公的ASUS ZenBook Duo雙螢幕筆電，採用創新的ASUS ScreenPad Plus，可將應用程式從主螢幕延伸或釘選，同步處理查找資料、對照數據、即時通訊等，不須來回切換視窗，對於需要股票看盤、製作報告與圖表的使用者，實現跨螢幕多工體驗。

針對宅娛樂方面，華碩推薦ROG Strix SCAR III電競筆電，最高搭載第9代Intel Core i7-9750H處理器與NVIDIA GeForce RTX 2070顯示卡，不僅能讓玩家在遊戲戰場上無所畏懼，更配備240Hz極窄邊框螢幕，為玩家帶來更流暢更無延遲的遊戲畫面，特別適合快節奏的第一人稱射擊遊戲。

針對線上學習方面，華碩推薦ASUS S340MF桌上型電腦，較上一代減少30%體積，最高搭載第9代Intel Core i7處理器與最高支援32GB記憶體，搭配NVIDIA GeForce1660獨立顯示卡，並支援4K UHD顯示器，完美呈現精緻細膩的圖像與遊戲畫面。

▲華碩推薦居家學習使用ASUS S340MF桌上型電腦。（圖／華碩提供）