快訊／美軍機4月以來第13度現蹤　高雄外海繞飛監控共軍動態

▲美軍一架EP-3E電偵機接近高雄外海。（圖／取自飛機守望推特）

記者林銘翰／台北報導

追蹤軍事航空器動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）今日下午發布訊息指，美軍一架EP-3E電偵機30日上午接近南海、台海一帶，且根據其公布的航跡，更在台灣西南方空域繞飛監控共軍動態。國防部表示，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。

根據「飛機守望」30日公布資訊，美國海軍一架EP-3E偵察機上午在巴士海峽、菲律賓巴坦群島以西現蹤，隨後接近台灣海峽西南方空域，並且在台灣西南方外圍空域繞飛多次。而根據公開記錄，這也是美國軍機自今年4月以來第13度現蹤台灣外圍空域。

其中，第一次是4月8日的RC-135U電偵機；第二次是10日的RC-135U電偵機；第三次是11日的EP-3E電偵機；第四次是12日的EP-3E電偵機；第五次和第六次都在13日，分別為RC-135W電偵機和P-3C獵戶座反潛機；第七次是14日，同樣是P-3C反潛機；第八次是15日的RC-135W電偵機；第九次是17日的RC-135U電偵機；第十次是18日的P-3C反潛機；第11次是21日的EP-3E電偵機；第12次則是今天的P-3C反潛機。

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