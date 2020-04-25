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4月第12次　美軍機現蹤我國周邊空域

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▲一架美國海軍P-3C獵戶座反潛機自巴士海峽飛往南海。（圖／翻攝推特「Aircraft Spots」）

▲一架美國海軍P-3C獵戶座反潛機自巴士海峽飛往南海。（圖／翻攝推特「Aircraft Spots」）

記者蘇晏男／台北報導

美國柏克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Bary DDG-52）23日才通過台灣海峽，根據推特「飛機守望」（Aircraft Spots）25日的推文，顯示今天上午有一架美國海軍P-3C獵戶座反潛機現蹤巴士海峽後，由東北往西南方向飛往南海，這也是美軍4月份第12度派軍機航經台灣周邊空域。

據悉，美軍4月份第一度現蹤是在8日的RC-135U電偵機；第二次是10日的RC-135U電偵機；第三度是11日的EP-3E電偵機；第四度是12日的EP-3E電偵機；第五度和第六度都在13日，分別為RC-135W電偵機和P-3C獵戶座反潛機；第七度是14日P-3C獵戶座反潛機；第八度是15日的RC-135W電偵機；第九度是17日的RC-135U電偵機；第十度是18日的P-3C獵戶座反潛機；第11度是21日的EP-3E電偵機；第12度則是今天的P-3C獵戶座反潛機。

國防部在24日上午證實，一艘美軍作戰艦23日「由北向南」經台灣海峽，接著繼續向南前進，全程都在國軍的監控中，狀況一切正常。隨後，美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）也在臉書和推特貼出一系列「船艦執行任務」的照片，確認這艘行經台灣海峽的船艦，就是柏克級神盾驅逐艦貝瑞號。

據了解，貝瑞號10日首度穿越台灣海峽後，間隔短短13天再度航經，臉書粉絲專頁「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」分析，「這是美軍從2018年公佈在台海行使『自由航行行動』以來，間隔最短的一次。在美軍多艘航母及台灣敦睦艦隊爆發大規模新冠肺炎疫情後，美台同盟戰備受影響。貝瑞號2度穿越台海，有向中國傳遞『第一島鏈防線依舊穩固』這樣訊息的味道。」

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