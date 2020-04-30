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陸國防部：解放軍行動針對少數台獨　「以武拒統注定失敗」

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▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦編隊。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

自年初台灣2020大選結果出爐以來，台海「美中台」三方角力在疫情期間持續動盪。對此，大陸國防部發言人吳謙今天表示，「台灣是中國的一部分」，稱解放軍組織系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，針對的不是廣大台灣同胞，而是極少數「台獨」勢力及其分裂行徑。

吳謙在今天下午主持大陸國防部例行記者會時，指出解放軍的行動，為的是防止台灣同胞福祉因「台獨」圖謀而受損害。他說，需要強調的是，任何形式的以武拒統都有悖民族大義，都注定失敗。

▲國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／國新辦）

▲大陸國防部新聞發言人吳謙。（圖／取自大陸國新辦）

據了解，近月以來，中共解放軍機多次接近台灣領空，遼寧號航空母艦編隊也幾次穿越第一島鏈，赴南海進行演訓等，我軍除派出戰鬥機與之對峙外，追蹤美國空軍動向的飛機守望（Aircraft Spots）以及我國防部資訊也表明，美國偵察機、軍艦十餘次頻繁穿越台海偵蒐。

對此，我國防部長嚴德發曾在4月14日赴立法院備詢時，就陸方的種種舉動表示，作最壞的打算，「就算開戰，國軍都有因應方案。」並稱共軍文攻武嚇一直以來都是這樣的，國軍戰備整備方面，就是勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

▲▼美軍一架EP-3E電偵機接近南海、台海一帶。（圖／取自飛機守望推特）

▲因應解放軍動作頻頻，美國持續派軍機艦偵蒐。圖為美軍一架EP-3E電偵機接近南海、台海一帶。（圖／取自飛機守望推特）

另對於美國軍艦機持續在南海展開訓練，並與澳大利亞海軍在南海進行軍事演習等，大陸國防部新聞局長、發言人吳謙也回應，「堅決反對美澳在南海強化軍事存在。」

他說，中方對於美澳軍隊動向保持密切關注和高度警惕，同時也認為這些域外國家在南海頻繁展開軍事活動、強化軍事存在，這種做法不利於南海的安全穩定。吳謙抨擊，美方是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的麻煩製造者。

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