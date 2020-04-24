共軍遼寧艦才剛走　美艦貝瑞號「2度航經台海照」曝光

▲ 美軍貝瑞號驅逐艦23日行經台灣海峽。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

實習記者羅明輝／綜合報導

國防部今（24）日上午證實，一艘美軍作戰艦23日「由北向南」經台灣海峽，接著繼續向南前進，全程都在國軍的監控中，狀況一切正常。隨後，美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）也在臉書和推特貼出一系列「船艦執行任務」的照片，確認這艘行經台灣海峽的船艦就是柏克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Bary DDG-52）。

國防部今早在新聞稿中透露，「一艘美軍作戰艦，由北向南航經台灣海峽後，繼續往南行駛。這次美艦通過台灣海峽是為了執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況都正常。」





▲ 美軍公布貝瑞號艦上人員任務照片。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

美國太平洋艦隊稍早也透過臉書及推特發文提到，「貝瑞號昨日部署在第七艦隊（U.S. 7th Fleet）的一般任務，航經台灣海峽，以維持印太地區的安全穩定。」，同時也附上3張照片，可以看見艦上人員手持圓規、望遠鏡，認真執行任務的模樣。

據了解，貝瑞號10日首度穿越台灣海峽後，間隔短短13天再度航經，對此，臉書粉絲專頁「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」分析，「這是美軍從2018年公佈在台海行使『自由航行行動』以來，間隔最短的一次。在美軍多艘航母及台灣敦睦艦隊爆發大規模新冠肺炎疫情後，美台同盟戰備受影響。貝瑞號2度穿越台海，有向中國傳遞『第一島鏈防線依舊穩固』這樣訊息的味道。」

▲ 貝瑞號人員認真執行例行任務 。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

國防部23日透露，中共遼寧號航母 （CV-16） 及所屬5艘護衛艦（護衛艦-542/598、驅逐艦117／119、快速戰鬥支援艦-965），12日經巴士海峽進入南海，22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。

國防部強調，期間國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定。

▼ 國防部公開中共遼寧號航母空中偵照圖。（圖／國防部提供）