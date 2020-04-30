寄口罩到海外卡關！民航局協調華航增班「優先寄送」　美國5/6前可全送完

▲華航規劃自5月1日起於洛杉磯、舊金山航線增班，中華郵政累積待寄送至美國的郵件，預計5月6日前可全數運送完畢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

針對國人郵寄口罩至海外卡關一事，交通部民用航空局29日協調中華航空，將依中華郵政公司需求專案協助優先寄送。同時，也協調長榮航空提供協助，預計卡關狀況可獲得有效解決。



自從政府開放國人可將口罩寄送國外親人或捐贈海外以來，中華郵政接獲民眾郵寄口罩的大量需求，但因國際客運航班大幅取消，原有腹艙載貨運能無法提供，造成空運艙位難以滿足需求，也因此影響中華郵政口罩郵件寄送時間。

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▲美國疫情嚴峻，不少國人從國內寄送口罩給海外親人。（圖／路透）

面對全球嚴峻疫情，為使國人的關心與愛心能夠及時送抵國外，民航局於29日協調華航，針對中華郵政所反映美國航線的需求提供協助；華航已規劃自5月1日起於洛杉磯、舊金山航線增班，藉由客機腹艙載貨或貨機載貨方式增加貨運運能，另紐約貨運航班艙位也將優先提供予載運口罩。



透過上述安排，中華郵政目前所累積待寄送至美國的郵件，預計可於5月6日前全數運送完畢；而除華航外，民航局也已同時協調長榮航空提供協助，寄至海外口罩因目前空運艙位不足而卡關的問題，將可獲得有效解決。