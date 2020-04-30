郭國文指「順時中害死台灣企業」　「經濟防疫兩回事」反駁詹江村

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委郭國文29日在立法院質詢經濟部長沈榮津時直言，太過「順時中」無法發展經濟，害死台灣本土企業，讓海外市場被其他國家搶占先機，國民黨桃園市議員詹江村隨後在臉書點出原因，表示「台灣是因為鎖國才零確診」。對此，郭國文30日受訪時強調，自己在質詢談的是經濟與外交的因素，詹江村談的是防疫的部分，「他那個是兩回事」。

立法院財政委員會29日召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，並邀請財政部長蘇建榮及相關官員進行報告並備詢。

▲國民黨籍桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）



郭國文質詢時指出，經濟部希望口罩部隊留在台灣，但這些廠商的產品無法外銷，其中還要肩負國家外交任務，國外友邦收到口罩只是一次性，以後也不好意思開口再要，廠商想外銷也沒獲得許可，希望經濟部不能事事順時中，也要為廠商說說話。

郭國文認為，現在國外採購口罩只能跟中國大陸買，但中國製口罩品質不如台灣，就算台灣品質好也無法開放外銷，若不快點開放，市場占有率會被搶走。

詹江村隨後在臉書提到，台灣是因為鎖國才零確診，其實很多防疫錯誤方法跟心態，將來都經不起檢驗，各安天命，「各自小心吧！該來的總是會來！」、「是福不是禍是禍躲不過」、「該來的總是回來」。

對此，郭國文30日受訪時表示，自己前一天在質詢時談的是經濟與外交因素，但詹江村講的是防疫部分，而台灣在防疫上的表現沒有人會去懷疑，所以這兩件事根本就是兩回事。

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