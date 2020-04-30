口罩第7輪開跑！一張圖秒懂完整「續購流程」　5/4開放全民預購繳費

▲一張圖教你續購口罩的流程。（圖／翻攝自健保署粉絲團）

記者林妤柔／綜合報導

超商取貨續購口罩第7輪開跑！只要有參加第5輪、第6輪預購的民眾，5/3日前到超商取貨時，皆可以續購第7輪口罩，5/4(一)至5/6(三)則全面開放所有民眾，並於5/11(一)到5/24(日)取貨。

健保署表示，有參加第5輪(4/15～4/17)及第6輪(4/22～4/24)預購的民眾，於4/30(四)至5/3(日)到超商取貨時，可順便在kiosk超商事務機插入健保卡，選擇「續購第七輪」並完成繳費。系統會自動帶出最近一次的購買紀錄，如果沒有要改變取貨資訊，可以直接續購及繳費。



健保署提醒，如果第五輪及第六輪民眾已經先取貨，也可以在4/30(四)至5/3(日)到超商插卡續購繳費，而5/4(一)到5/6(三)則全面開放所有民眾，可透過eMask網站、APP、超商進行第七輪預購繳費，於5/11(一)到5/24(日)取貨。

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口罩3.0已開放至4大超商及全聯、美廉社取貨，超商部分只要在原指定任一門市，透過多媒體機選取「口罩領取」，再輸入身分證末4碼以及簡訊取貨序號，即可拿著小白單至櫃檯領取口罩，或利用超商APP選擇刷條碼也可取貨。另選擇美廉社是憑簡訊告知身分證後4碼以及取貨序號、全聯則要攜帶身分證或有身分證字號之駕照、健保卡等並提供取貨序號予以核對，就可領取口罩。