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領口罩「炸滿夢幻粉櫻」　萬人一看貼心細節傻了：被口罩隊徵收的棉棉

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▲▼妹子領口罩「嫩櫻夢幻塞滿」　萬人一看細節傻了：被口罩隊徵收的棉棉（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲藥局領口罩「嫩櫻夢幻塞滿」！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

米奇超Q口罩引發暴動後，有女網友也曬出「粉嫩夢幻櫻花款」，一秒掀起萬人朝聖喊「羨慕的眼神」，其中有人大推「這款非常舒適也非常好看！我也有，留2個捨不得用」，另外也有人歪樓笑虧，「猛一看根本綿綿本體！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》雀躍驚呼，熬了14天，終於在周二（28日）去藥局買口罩，打開紙袋宛如驚喜包，竟然拿到粉嫩櫻花圖案限定款，頗有置身日本賞櫻的fu，讓她一秒少女心噴發！

請繼續往下閱讀...

照片可見，純白柔棉為基底的口罩，上頭印有一片片激美櫻花綻放，夢幻指數爆棚，原PO甜笑吶喊「第一次拿到這種特殊口罩！」文章曝光後，掀起萬人羨慕又忌妒回應，「好幸運，美極了」、「好想要，可以交換嗎」、「戴不同樣式的口罩，防疫也能好心情」、「不管什麼顏色 只要看到MIT都好」、「一次看到！好猛哦！之前口罩還能買的時候，也沒看過這種的」、「櫻花超好用，好貼臉」、「豪可愛，會捨不得用欸」。

▲▼妹子領口罩「嫩櫻夢幻塞滿」　萬人一看細節傻了：被口罩隊徵收的棉棉（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲▼妹子領口罩「嫩櫻夢幻塞滿」　萬人一看細節傻了：被口罩隊徵收的棉棉（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲原PO透露，在北市中正區買到的！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不過一看口罩貼心細節，讓女孩們忍不住歪樓聯想笑虧，「真的好像衛生棉」、「還做了防漏壓條真是貼心（誤）」、「壓紋還是圓弧，更像護墊了...不過真的很美」、「我也感覺聞到香香味道，很不錯」、「被口罩隊徵收的棉棉」、「怎麼像護墊，別打我啊」、「我的熊熊圖案像尿布，這樣有安慰到你嗎」、「第一眼真的誤以為裝錯」。

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