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金正恩還沒死！美媒爆：他10天前腦血管破裂...現處於重症

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金正恩。（圖／路透社）

▲金正恩神隱逾半月，病危傳言甚囂塵上。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

北韓領導人金正恩近20天未公開現身，有關他的下落眾說紛紜，北韓方也沒出面否認與證實，僅有官媒《勞動新聞》發布新聞「金正恩大力支持北韓江原道元山旅遊區的建設，並向建築工人致謝」，但沒有附上照片。根據美國媒體最新披露，金正恩目前因腦出血處於重症，在無法開口講話的情況下，其政權已暫由親信掌管。

據《亞洲自由電台》報導，多名消息來源透露，金正恩在10天前腦血管破裂，醫生初步判斷為腦出血情況嚴重，而一名人在北韓外的消息人士也稱，金正恩手術後已脫離險境，不過目前處於重症狀態，他透露，金正恩目前意識清醒，但說話上有些困難。

報導中指出，金正恩目前已將軍權暫時交給了叔叔金平日掌管，其中包括朝鮮武裝力量最高司令官；金正恩的妹妹金與正負責朝鮮勞動黨黨務及對外事務，不過這些異動都是臨時性安排，所以不會對外公開。

《亞洲自由電台》另一篇報導曝光中國與北韓邊境的情況，當地居民袁女士表示，日前傳出有北韓士兵叛逃時遭中國邊境軍槍擊，送醫後發現確診新冠肺炎，加上金正恩病危的傳言甚囂塵上，所以中朝邊境情況現在非常緊張，近期大批軍隊和重裝備被運到丹東方向，並且嚴禁外地人進入丹東。

不過據《韓聯社》報導，南韓統一部長官金煉鐵非常自信地稱北韓沒有異狀，看待這個問題時必須考慮現在新冠肺炎疫情的防疫控制；被問及金正恩是否人在平壤？金煉鐵表示，這屬於情報範疇，不宜在公開場合透露有關情況。

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