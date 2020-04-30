與議員扯蔡英文密會練台生　柯文哲：總會提到我們都認識的人

▲柯文哲被爆與錢櫃董座練台生吃飯，但他卻扯「是小英不是我」。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

針對台北市26日錢櫃KTV大火燒出公安問題，台北市長柯文哲被爆出常到錢櫃董事長練台生家吃飯，但柯29日不但否認傳聞，還扯「是小英文不是我」。對此，柯文哲30日表示，假新聞24小時不澄清就變真新聞，都是穿鑿附會；但被問到為何會提到小英？柯沉默後說，「我們常常東提西提，總會提到一個我們都認識的人」，現場爆出笑聲。

柯文哲表示，最近一直在思考，台灣這種假新聞24小時不澄清就變真新聞，第一個，有時候常常不管議員或名嘴隨便講一講，變成新聞在傳播，我們也知道那假的，可是你要去告他嗎？告也告不完，坦白講要去問李明賢聽誰講得，「現在問他，他也不敢講，這就隨便講講」。

柯文哲表示，昨天去議會在馬路上遇到李明賢，我就問他怎麼亂寫，「其實我跟他也沒有什麼交惡，見面還是會開玩笑、會聊天，我問他說你是寫小英寫錯講成柯文哲是不是？故事就這樣」。

柯文哲無奈表示，傳傳變成柯文哲在講小英去跟練台生吃飯，「這就穿鑿附會，昨天也看過網路上，1450蜂擁而上，台灣這社會就這樣」。

最後媒體追問，為何跟李明賢聊天要提到小英？柯文哲先是沉默，一旁的副發言人黃瀞瑩為避免柯失言，趕忙接問「還有沒有問題」，但最後柯仍說，「我們常常東提西提，總會提到一個我們都認識的人」，現場爆出笑聲。