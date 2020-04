原圖曝光！金正恩「躺棺材」假照瘋傳　網驚：原來是拿「這張」修

▲網友合成的金正恩遺體照。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/編譯

金正恩病危說在全球持續蔓延,如今竟有網友惡意合成「金正恩躺棺照」,該張照片隨即在網路上瘋傳。據悉,該名網友應該是以金正日2011年葬禮上的照片加以合成,有意帶動風向,雖然該張照片的合成技術拙劣,不但解析度低,身體跟頭的部分也非常不自然,但仍然在網路上引發熱烈迴響。

▲金正日遺體。(圖/達志影像/美聯社)

近日推特上瘋傳一張金正恩躺在枕頭上,身上蓋著紅布「遺體照」,然而該張照片不但解析度極低,連身體和頭部的部分也極為不自然,一看就知道是經過合成的假照片,更有人找出金正恩父親金正日2011年葬禮的照片比對,發現網友根本就是參考金正日葬禮的相關畫面合成。

金正恩11日在勞動黨中央委本部廳主持黨政治局會議,北韓官媒12日登出他最後一次現身的照片後,金正恩就再也沒有出現在公開場合,甚至連15日爺爺金日成冥誕的太陽節都未出席,直接缺席參拜儀式,因此引發外界臆測,金正恩本人健康是否出了狀況。

另一方面,美媒《自由亞洲電台》29日報導,一名消息人士證實,金正恩10天前被緊急送往平壤醫院搶救,最近剛脫離險境,雖意識清醒但仍處於重症狀態,且言語困難。而這名消息人士再三要求媒體保密身分。

另一名知情人士引述來自北韓官員的話,指金正恩已暫時把軍權交給叔叔金平日,而妹妹金與正則負責勞動黨黨務及對外事務,但由於這些人事異動並非正式任命,是臨時性安排,因此不會對外公布。而日本前外務省主任分析官佐藤優則說,金正恩恐怕已腦死。

FAKE picture claiming to show Kim Jong-un dead in a glass coffin has gone viral #KimJongUn #KimYoJong #NorthKorea #Pyongyang #SouthKorea https://t.co/4g1zxjScIF