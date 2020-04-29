台南地政、公所聯手「越視界」服務再升級　黃偉哲期待讓市民更便利更有效率

▲台南市響應中央防疫政策，在疫情期間減少市民往返奔波，直接掃描11地政事務所QR code即可視訊連線，市長黃偉哲出席「越視界」發布活動，體驗視訊便利性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市響應中央防疫政策，在疫情期間減少市民往返奔波，直接掃描11地政事務所QR code即可視訊連線，29日舉行「越視界」發布記者會，地政所主任與公所區長跨越空間限制，攜手解答民眾的地政疑義，市長黃偉哲親自skype現場連線佳里區公所偕同地政局長陳淑美示範。

市長黃偉哲表示，「越視界」視訊諮詢服務平台是地政局不斷改進的便民服務，去年增設32個小而美的地政服務站後，今年將原有服務再加碼精進視訊線上服務，讓偏遠地方的市民可藉由視訊服務來調閱地籍資料等地政事項，為市府的服務開拓了新里程碑，尤其將來疫情過去後，這項線上服務還會存在著，讓市民節省時間及減少旅途勞頓，提升服務的效率，期盼市府能秉持著為民便民的服務，並持續更精進的滾動式檢討服務。





地政局長陳淑美表示，「越視界」運用網際網路科技，跨越空間距離及城鄉差距，便利至各區公所洽辦地政業務之民眾以面對面方式直接諮詢相關問題，使地政業務無所不在，疫情期間更是加碼提供民眾掃描QR code直接視訊地所諮詢，防疫免奔波，歡迎民眾多加利用。



地政局進一步表示，推動的「越視界」視訊諮詢服務平台，起源於為讓民眾享有就近申請地政謄本的優質服務，2019年4月在黃偉哲市長指示下，於各區公所設置小而能地政工作站核發謄本作業，實施迄今廣受民眾好評。同時響應中央防疫政策，民眾在肺炎疫情期間能減少往返奔波，民眾可直接掃描台南市11地政事務所QR code即可視訊連線，除了電話諮詢外，面對面的互動更有真實感。





民政局長顏振標表示，今年服務再升級，配合「越視界」運用視訊連線，民眾可至各區公所服務台視訊連線各地政事務所詢問疑義，雙向聯繫公所相關課室業務，感受市府提升民眾更便利優質的貼心服務。

「越視界」發布記者會，台南各地政事務所代表與各區公所代表，以及市議員穎艾達利、鄭佳欣、周麗津皆到場共襄盛舉。

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