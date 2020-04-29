　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南地政、公所聯手「越視界」服務再升級　黃偉哲期待讓市民更便利更有效率

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市響應中央防疫政策，在疫情期間減少市民往返奔波，直接掃描11地政事務所QR code即可視訊連線，市長黃偉哲出席「越視界」發布活動，體驗視訊便利性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市響應中央防疫政策，在疫情期間減少市民往返奔波，直接掃描11地政事務所QR code即可視訊連線，市長黃偉哲出席「越視界」發布活動，體驗視訊便利性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市響應中央防疫政策，在疫情期間減少市民往返奔波，直接掃描11地政事務所QR code即可視訊連線，29日舉行「越視界」發布記者會，地政所主任與公所區長跨越空間限制，攜手解答民眾的地政疑義，市長黃偉哲親自skype現場連線佳里區公所偕同地政局長陳淑美示範。

市長黃偉哲表示，「越視界」視訊諮詢服務平台是地政局不斷改進的便民服務，去年增設32個小而美的地政服務站後，今年將原有服務再加碼精進視訊線上服務，讓偏遠地方的市民可藉由視訊服務來調閱地籍資料等地政事項，為市府的服務開拓了新里程碑，尤其將來疫情過去後，這項線上服務還會存在著，讓市民節省時間及減少旅途勞頓，提升服務的效率，期盼市府能秉持著為民便民的服務，並持續更精進的滾動式檢討服務。

▲台南市響應中央防疫政策，在疫情期間減少市民往返奔波，直接掃描11地政事務所QR code即可視訊連線，市長黃偉哲出席「越視界」發布活動，體驗視訊便利性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局長陳淑美表示，「越視界」運用網際網路科技，跨越空間距離及城鄉差距，便利至各區公所洽辦地政業務之民眾以面對面方式直接諮詢相關問題，使地政業務無所不在，疫情期間更是加碼提供民眾掃描QR code直接視訊地所諮詢，防疫免奔波，歡迎民眾多加利用。

地政局進一步表示，推動的「越視界」視訊諮詢服務平台，起源於為讓民眾享有就近申請地政謄本的優質服務，2019年4月在黃偉哲市長指示下，於各區公所設置小而能地政工作站核發謄本作業，實施迄今廣受民眾好評。同時響應中央防疫政策，民眾在肺炎疫情期間能減少往返奔波，民眾可直接掃描台南市11地政事務所QR code即可視訊連線，除了電話諮詢外，面對面的互動更有真實感。

▲台南市響應中央防疫政策，在疫情期間減少市民往返奔波，直接掃描11地政事務所QR code即可視訊連線，市長黃偉哲出席「越視界」發布活動，體驗視訊便利性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局長顏振標表示，今年服務再升級，配合「越視界」運用視訊連線，民眾可至各區公所服務台視訊連線各地政事務所詢問疑義，雙向聯繫公所相關課室業務，感受市府提升民眾更便利優質的貼心服務。

「越視界」發布記者會，台南各地政事務所代表與各區公所代表，以及市議員穎艾達利、鄭佳欣、周麗津皆到場共襄盛舉。

<p><a href="https://shopping.ettoday.net/pages/%E9%8D%8B%E5%AF%B6%E5%88%86%E9%9B%A2%E5%BC%8F%E9%9B%BB%E9%8D%8B%E5%B1%B1%E8%8C%B6%E8%8A%B1%E7%B2%89"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫</span></a></p>

ET快訊
快訊／輕生中尉手心寫人名原因曝光！269旅3軍官暫停職務調查
快訊／台南青年路平交道事故　機車騎士遭區間列車撞死
網爆辛龍罹癌...林心如收養4歲女兒霓霓　經紀公司氣炸回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

協助失業者職訓找工作　南投開辦網路社群行銷經營班

避免51連假旅遊人多群聚　南投縣府實施風景區人流管制措施

搶救青椒農大作戰　台東縣府發動內部及各機關動支持

肯定竹市第一線民政人員辛勞　林智堅頒發獎勵金

鐵花新聚落實施社交距離　五一連假起管制新措施

彩繪祈福天燈升空　共同「手」護創世植物人

51連假人流管制　南投市「天空之橋」猴探井遊憩區準備好了！

林佳龍說黃偉哲抨擊不是針對中央　黃偉哲：是善意討論！

台南地政、公所聯手「越視界」服務再升級　黃偉哲期待讓市民更便利更有效率

插管治療時可防飛沫　南投醫院獲贈插管防護箱

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

協助失業者職訓找工作　南投開辦網路社群行銷經營班

避免51連假旅遊人多群聚　南投縣府實施風景區人流管制措施

搶救青椒農大作戰　台東縣府發動內部及各機關動支持

肯定竹市第一線民政人員辛勞　林智堅頒發獎勵金

鐵花新聚落實施社交距離　五一連假起管制新措施

彩繪祈福天燈升空　共同「手」護創世植物人

51連假人流管制　南投市「天空之橋」猴探井遊憩區準備好了！

林佳龍說黃偉哲抨擊不是針對中央　黃偉哲：是善意討論！

台南地政、公所聯手「越視界」服務再升級　黃偉哲期待讓市民更便利更有效率

插管治療時可防飛沫　南投醫院獲贈插管防護箱

不斷更新／林泓育適時敲安　樂天首局領先富邦

徐乃麟曝「羅志祥經濟狀況」大陸鈔票大把賺：走過必留痕跡

不斷更新／洛奇控球不穩、蘇緯達二壘安　首局兄弟1比0統一

中職／林智勝要戴培峰別自責　養傷期間樂當球評

EXO伯賢「3年前願望實現」驚喜合作臉紅的思春期　5月回歸大戰「神仙合唱」再+1

SBL冠軍賽／全面封堵蔣淯安？　台啤可同招反制基恩

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

瑩碩去年EPS 0.56元！配發現金股利0.25元　取得抗思覺失調藥證Q2上市

小兔寶認錯媽！草地巧遇拉拉「深情凝望5秒」　療癒氛圍融化網友心

外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

地方熱門新聞

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

莆田基隆店開2年熄燈　美食天堂掰了

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

已婚離職員警稱單身　對女騙財色

直播天王拍賣保時捷　250萬全捐流浪動協

安心即時上工放寬雲嘉南符合資格率逾93％

今年報稅　新增同婚配偶

賓士車直撞小貨車　險衝進店家釀禍

不補助老人健保　民眾多付5千元

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

公園烤肉爭議多　市議員黃家齊關切

違規停車台南人最討厭

南投鹿谷小半天推「賞螢茶席」

大林路機車道縮減出「撞」況

更多熱門

相關新聞

台南KTV加強聯合稽查維護公安

台南KTV加強聯合稽查維護公安

台北市錢櫃KTV發生重大火警造成人員傷亡，為維護台南市公共空間安全，黃偉哲市長要求市府聯合稽查小組突襲轄內視聽歌唱業者，是否確實實施社交安全距離、實名制登記等各項防疫措施，並針對營業場所之消防設備是否合乎規定加強查察。

高思博：中央地方不該有「社交距離」

高思博：中央地方不該有「社交距離」

老男同事下藥猥褻　判刑3年4月定讞

老男同事下藥猥褻　判刑3年4月定讞

台北人搬南部念書　不自覺習慣「台南式右轉」

台北人搬南部念書　不自覺習慣「台南式右轉」

台南市景點人潮市府會自我檢測！

台南市景點人潮市府會自我檢測！

關鍵字：

台南地政公所越視界黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

南韓：金與正將成官方接班人

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面