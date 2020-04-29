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黃偉哲防疫開槓中央欲罷不能　高思博：中央地方不該有「社交距離」

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▲台南市長黃偉哲為APP開槓中央，高思博認為中央地方不該有「社交距離」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲為APP開槓中央，高思博認為中央地方不該有「社交距離」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府連日為了「1968APP」與中央開槓，高思博仔細探討原委，發現市長黃偉哲有對有錯，中央列管的27處景點出現挑選「不切實際、不接地氣」的缺失，但黃市長誤把「熱門景點」當成「警示景點」，發飆稍快些，籲請各地遊客51連假出遊前才檢視APP的燈號，就能兼顧旅遊品質和防疫安全。

交通部日前公布了全台51連假195處216個旅遊景點，列入1968APP公布人潮資訊，台南佔了27處，全國最多。由於清明連假就曾公布人潮警示點全台11處，台南佔4處，也是全台之冠，因此惹怒黃偉哲市長；高思博在4月27日晚上廣播節目和臉書直播都詳細開講。

高思博說，他以在地人的角度認同黃偉哲市長對中央選擇列管場所的質疑，例如同安、安西、復華等夜市都是社區型的夜市，知名度不高且人潮不多，外地遊客根本不會去，列管沒意義，夜間的手機訊息顯示仍有人潮，應是當地住商混合的居住型態所誤判；尤其台北寧夏夜市居然沒入列，難怪黃偉哲市長會認為中央與台南有仇。

尤其林佳龍與陳宗彥兩名與台南有淵源的中央官員，卻不覺得公布這樣的熱門景點有任何問題，後續甚至講幹話要台南感到高興，或是在臉書寫文青作文，這些都對解決問題沒有幫助。中央在列舉熱門景點時根本就是「不切實際、不接地氣」，也顯示防疫作戰至今，中央與地方還是保持一定的「社交距離」，沒有充分溝通。

在台南市政府值得檢討方面，高思博提醒指出，APP本意是列出「熱門景點」，當天供民眾即時查詢，如果綠燈就可去，紅燈就不可去，並非警告完全不可以去，應是市府幕僚提資訊不完整，把熱門景點認定為警告景點，造成黃偉哲市長誤解，沒有第一時間解釋，反而與中央互槓至今，反而加深的民眾的恐慌。

高思博認為，一場連假的防疫作戰，演變成中央與地方互槓，網友甚至說是黨內互打的派系之爭，最後受傷最重的還在台南在地做生意的店家與民眾。希望中央與地方都要加緊宣導澄清視聽，不要為了新聞熱度犧牲民眾權益。

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