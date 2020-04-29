台南市景點人潮多少　黃偉哲：市府會自我檢測！

▲台南市長黃偉哲指出，台南市對景點人潮有自我檢測方式，並做好最大最好的準備，歡迎大家來台南玩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲再抨擊指出，目前為止1968APP並不是很合用，所以沒有辦法達到偵測的效果，所以當試劑碰到偽陽性、偽陰性多的時候，這試劑就不要用了，要改變其他的檢測方法，台南市對景點人潮有自我檢測方式，並做好最大最好的準備，歡迎大家來台南。

黃偉哲說，當1968APP不好用的時候，我們就必須滾動式檢討，林佳龍部長也提過了這個部分會滾動式檢討，蘇貞昌院長也提過了，希望有些軟體能夠再精進，所以我們需要1968是精進版的1968，能夠真實的反應各地區的人潮、人流的狀況，不會像這個半夜動物園人潮多的狀況。

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黃偉哲說，希望1968是個好的APP，檢討完了才上線，那會比較好。那所以說，在51的時候，希望除了1968APP之外，市府還是有現場許多人流管制的措施，一旦發現人潮多的時候，就會進行疏導。那怎麼樣發現人潮多？第一，我們是很多地方景點是購票的，所以人多人少，我們自己冷暖自知。第二，在於沒有購票的場合裡面，民眾來還是要停車的，我們從停車場的數量就可以知道人多人少。第三，我們現場會加派一些防疫人員來指導要求民眾戴口罩、勤洗手以及保持社交距離，這部分市府現場會做到位，所以藉著各種方式，事先的方式，還有現場的方式，能夠達到人潮疏導，而且又達到觀光的目的。

黃偉哲說他希望大家可以來台南，因為你不需要在國外的疫情緊張的時候有人要扮成垃圾桶、扮成垃圾袋，假扮成遛寵物，所以出去也是希望到外面透透氣，我們在台灣不需要這樣子，我們防疫工作做得很好，那因為防疫工作做得很好，大家也不用悶太久，所以就可以四處走走、逛逛、看看、吃吃、喝喝、買買，台南當然歡迎大家來，即使你沒來台南，你到全台灣各地的風景景點，甚至到你家附近的攤商小吃，吃吃東西走走路，他覺得都是好事一樁，所以市府已經做好最大最好的準備，歡迎大家來台南。

黃偉哲指出記台南市景點有自我偵測人流的方式，會利用各種方式，包括1968APP參考高速公路的人流，包括市府現場派駐的防疫人員，市府都會現場監控人流，這點他相信一定會做好。像虎頭埤的人臉辨識系統，基本上也是可以啦，但是因為那個是非常昂貴的設備，市府沒有辦法在每個景點都裝設，但是只能說市府盡量來做，做好最大的努力來提供給來各地觀光的民眾，一個最好、最安全、最美麗的環境來去出遊，這點是台南市政府的目標。

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