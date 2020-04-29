台北人搬南部念書…不自覺習慣「台南式右轉」！　網：而且變懶得走路

▲很多台南人會紅燈右轉。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少人因為讀書或工作搬到外縣市，生活習慣與講話方式也會融入當地，漸漸變成越來越像在地人。台北一名女大生表示，她考上南部大學後就搬到台南住，許多習慣不知不覺跟著改變，最有感的是「出門開始沒有帶雨傘的習慣了」。

原PO在PTT表示，以前住在台北的時候，每天出門前一定會檢查有沒有帶傘，發現沒帶到還會跑回家拿，但自從搬到台南，有沒有帶雨傘好像都沒差。第二個改變是，「對於他人遵守交通規則的要求沒有以前高了XD」，起初看到朋友紅燈右轉會嚴厲指正，後來發現不少台南人都會這樣，最後也麻痺了，「就算不是南部人，來了之後好像也都會自動變成南部的形狀。」

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▲台北人比較愛走路。（示意圖／記者周宸亘攝）



從台北搬到南部的網友指出，最明顯的改變就是變得不愛走路，儘管只是到巷口的便利商店買東西，也一定要騎機車過去，「我台北人搬到高雄後，走路三分鐘的地方也要騎機車」、「走路是真的，台北人才在走路的，中南部去711都要騎車」、「到高雄後學會了高雄式左轉，人行道大家一起把車騎上去。」

其他地區的網友回應，「搬到台中知道辣椒醬要插進水煎包再擠」、「台北人到南部工作，差異最大的是開銷...北部100元吃不飽，南部100元飽到明天」、「搬到新竹開始用除濕機」、「搬到台中知道在馬路上不要隨便按喇叭」。