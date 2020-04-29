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陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

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▲▼上海中心(右)，是目前大陸最高樓。（圖／主辦單位提供攝）

▲上海中心(右)，是目前大陸最高樓。（圖／ET資料照）

記者陳政錄／綜合報導

中共中央為落實「適用、經濟、綠色、美觀」的新時期建築方針，遏止「貪大、媚洋、求怪」等建築亂象，住房和城鄉建設部和發展改革委近日聯合發布通知，規範對城市與建築風貌管理，內容強調，要嚴格限制各地盲目規劃超高層「摩天樓」建設。

據該兩部委發布的《關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》，分為明確城市與建築風貌管理重點、完善城市與建築風貌管理制度、加強責任落實和宣傳引導三方面共7個項目。

▲▼上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸為規範城市建設風貌有序，推出管理新規。圖為上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

通知指出，對於公共建設，各地要把市級體育場館、展覽館、博物館、大劇院等超大體量公共建築作為城市重大建築項目進行管理，嚴禁建築抄襲、模仿、山寨行為。

與此同時，對於超高層地標建築管理方面，嚴格限制各地盲目規劃建設超高層「摩天樓」，一般不得新建500公尺以上建築，各地因特殊情況確需建設的，應進行消防、抗震、節能等專項論證和嚴格審查。另對於250公尺、100公尺以上，均採取相應的嚴格限制，除確保防火、抗震等安全性外，也要考量城市規模、空間尺度和集中布局等方面。

重點地段方面，通知也強調要加強自然生態、歷史人文、景觀敏感等重點地段城市與建築風貌管理，增進歷史文化遺存、景觀風貌保護等。

通知指出，中共中央將強化城市設計對建築的指導約束，建築方案設計必須在形體、色彩、體量、高度和空間環境等方面符合城市設計要求。同時，全面開展城市體檢，「即時整治包括奇奇怪怪建築在內的各類城市病。」 表示在2020年，住建部將依據《城市設計管理辦法》進行調研評估。

據了解，自1990、2000年代，中國大陸改革開放推進、經濟發展快速下，各城市積極推進相關城市規劃建設，以致不少特色建築和摩天大樓紛紛拔地而起，包括蘇州東方之門、四川宜賓五糧液酒瓶樓、北京CBD中國尊大樓、上海金茂大樓、廣州電視塔等，其中2016年建成、高632公尺的上海中心大廈，更成為全球第二高、中國第一高的指標性建築。

值得注意的是，此次受疫情影響的湖北省武漢市，也有一棟自2011年開建，原預計今年竣工的武漢綠地中心，原先計畫樓層高度636米，將取代上海中心成為中國第一高樓，惟受到航空規範與各類要求影響，原已施工至550公尺的武漢綠地中心，在2018年時被要求停工整改，項目主塔被「削頂」至500公尺，但最後許可建涉高度僅為455米，因此該大樓何時完工、成果如何，也受到各界關注。

►「即日起，我退出老化黨。」

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