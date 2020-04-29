陸全國兩會日期確定！政協5月21日、人大5月22日召開

▲2020年大陸兩會將於5月21日登場。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／綜合報導

因疫情推遲兩個多月的大陸全國兩會終於確定召開時間！大陸全國人大常委會29日表決通過於5月22日於北京召開十三屆全國人大三次會議；政協全國委員會也建議，全國政協十三屆三次會議於5月21日在北京召開。

陸官媒新華社報導指出，第十三屆全國人大常委會第十七次會議29日表決通過了關於十三屆全國人大三次會議召開時間的決定，十三屆全國人大三次會議將於5月22日在北京召開。政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議建議，全國政協十三屆三次會議於5月21日在北京召開。

報導提到，會議在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過全國上下和廣大人民群眾艱苦努力，當前新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，經濟社會生活逐步恢復正常。綜合考慮各方面因素，適時召集十三屆全國人大三次會議的條件已經具備。

報導指出，2019年12月28日，十三屆全國人大常委會第十五次會議決定，十三屆全國人大三次會議於2020年3月5日在京召開，並提出會議議程建議。按照這一決定，全國人大常委會已為大會的召開進行了一系列籌備準備工作。

報導提到，鑒於發生新冠肺炎重大疫情，為貫徹落實黨中央統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作重大決策部署，持續做好疫情防控工作，切實保障人民群眾生命健康安全，2020年2月24日，十三屆全國人大常委會第十六次會議決定，適當推遲召開十三屆全國人大三次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。

報導指出，綜合考慮各方面因素，十三屆全國人大常委會第十七次會議決定，十三屆全國人大三次會議於2020年5月22日在北京召開。