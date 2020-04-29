鍾南山：美國確診、死亡數是中國10倍　籲第二階段防境外移入更難

▲鍾南山認為接下來的防疫不會比上個階段輕鬆。（圖／路透社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

中國工程院院士鍾南山28日出席廣藥集團的「2020年刺梨產業發展論壇」時，談到中國與美國在新冠肺炎（COVID-19）疫情上的差異，直指美國目前的確診人數和死亡人數都是中國的10倍，接下來的抗疫重點應該是嚴防境外移入病例。

根據《每日經濟新聞》報導，鍾南山在論壇上談及新冠肺炎的防疫，提到全球有超過300萬人染病，將近20萬人喪命（明確數據為確診311萬4659例、死亡21萬6989例），中國在政府強力介入和民眾有自覺努力居家隔離之下，已經度過急速爆發的時期，目前趨向穩定控制的階段，但全球其他國家尚未走過第一階段，歐洲一些主要國家每日新增的病例數仍很高。

▲美國確診病例數已突破百萬大關，是全球疫情最嚴重的國家。

鍾南山點名美國的確診和死亡人數都是中國的10倍，但中國仍不能鬆懈，現在還是非常關鍵的階段，甚至更加嚴峻，因為接下來需要復工、復學和復產，要讓生活秩序恢復正常，這時候就要嚴防境外移入病例，雖然現在已經出現一些病例，不過並未造成大爆發，「我們仍要實事求是，摸著石頭過河，把兩個工作（復工與防疫）都做好是非常重要的。」

然而，這篇報導在微博上公開後，並未引起廣大討論。至於目前全球的疫情狀況如何，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）在台灣時間29日上午7時許的更新資料顯示，美國累計確診病例數為101萬1877例、死亡5萬8348例，其次為西班牙確診23萬2128例、死亡2萬3822例，排行第三高的是義大利，確診20萬1505例、死亡2萬7359例，而中國的累計確診病例數為8萬3938例、死亡4637例，是全球確診總數第十高的國家。