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以為見「新冠腳趾」！醫緊張看診...母淡定「1句神回」結局大翻轉　網笑慘

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▲▼ 。（圖／翻攝自粉絲團）

▲醫師分享布希鞋容易穿久容易誤會成疹子。（圖／翻攝自《黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師》）

記者林妤柔／綜合報導

台灣已經連續四天零確診，雖然疫情趨緩仍不能鬆懈。醫師徐嘉賢在粉絲團《黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師》中分享，自己看診時遇到一名小孩子腳上長滿圓形深色的疹子，在他緊張是否和新冠肺炎有關時，想不到媽媽一個「神解答」，瞬間讓醫師綜藝摔，直呼自己「已經是大叔等級，經不起這樣的驚嚇」，同時也笑翻許多網友。

新型冠狀病毒部分個案會在腳趾出現一些特殊的疹子，所以也讓醫師徐嘉賢更加注意。他說，最近看診時都會請小朋友或大人脫下及鞋子檢查，結果最近看到一位小朋友的腳部，其腳趾上面出現圓形深色的疹子，而且奇怪的是，在腳板的背面上面，也出現圓形且分佈均勻的疹子。他坦言，看到這景象時內心有點緊張，不禁心想：「因為腳趾上面出現難道！？這就是傳說中的……」

請繼續往下閱讀...

就在他內心戲演最足的時候，孩童媽媽突然淡淡的說：「因為他喜歡穿布希鞋，那是被曬黑的關係。」讓徐嘉賢愣了好久，看著脫下來的洞洞鞋，再看看腳趾上面的疹子，他直呼想來個「綜藝摔」，同時也表示「這位小朋友啊！奶爸Dr.已經算是大叔等級了，經不起這樣的驚嚇好嗎！？」最後他也幽默寫下，「今天新增腳趾：0、本土腳趾：0、境外腳趾：0」。

貼文一出造成熱烈反應，網友刷一排留言笑說：「我家小孩也愛穿」、「想看綜藝摔」、「醫生也要心臟夠力」、「媽媽好冷靜」，許多網友也敲碗希望醫師直播綜藝摔。

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