白宮下令「情報單位」調查中國和WHO　疫情初期是否隱匿不報

▲美國情報機構展開調查，圖為國防情報局 （Defense Intelligence Agency）一間全天候監控中心。（圖／翻攝自維基百科）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國熟悉內線的前官員向「NBC News」透露，白宮已經下令情報機構，針對中國及WHO是否有隱匿疫情的情事展開調查。將著眼於對話紀錄、人資報告、衛星空拍圖和各項數據資料，進行全盤檢視。

報導引述該名前官員指出，川普政府已將此項任務下達給國家安全局和國防情報局 （Defense Intelligence Agency），包括國家醫療情報中心（National Center for Medical Intelligence），要求他們找出中國和WHO在疫情初期，是否曾隱匿未報。現任及前任官員透露，中央情報局（CIA）也收到類似指示。

任務的指示之一，是要求各情報機構找出WHO是否知道，中國武漢有約2個實驗室正在研究冠狀病毒。

病毒起源為何至今眾說紛紜，唯一能確定的是武漢是最早爆發疫情的城市，而美媒先前曾報導，儘管許多專家不相信有此一可能，但間諜機構已經著手調查，病毒到底是不是從武漢其中一個實驗室外洩出來的。

總統川普週三（29日）表示，他已經陸續收到一些資訊，並慢慢拼湊起來了，「我們不是很開心，而且我們還是WHO目前最大的資金貢獻國。他們誤導我們…現在他們完全就是在為中國喉舌，我就是這樣看這件事的。」