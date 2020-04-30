亞馬遜大城疫情慘烈「1次埋5棺材」　巴西總統：對不起嘛但你想要我怎樣

▲巴西雨林城市瑪瑙斯（Manaus）疫情嚴重，一次埋下5具棺材。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間30日上午6點30分，巴西累計7萬8162例確診、5466死，亞馬遜流域城市瑪瑙斯（Manaus）為了因應大量死者，只好擴大墳墓空間，一次擠進5具棺材，甚至發生棺材疊棺材的情況。

瑪瑙斯是亞馬遜州首府，位於亞馬遜雨林中央，是該流域最大的城市，2014年統計人口為190萬。過去24小時，巴西激增6276例確診、449死，而瑪瑙斯是全巴西第一個重症加護病房收容量滿載的城市，加上死者不斷增加，接下來很可能就會面臨棺材不夠用的境地。

「這裡一片混亂」，當地居民賈西亞（Maria Garcia）表示，她80歲的祖父在29日的黎明時分，因呼吸困難在家中過世，而她接受路透社記者訪問的當下，已經在一隊以靈車組成的隊伍中排了3個小時，只為了取得祖父的死亡證明，好前往墓地安葬他。

瑪瑙斯因為墳地空間不夠，除了一座墳墓葬5具棺材外，這禮拜甚至開始出現「一具棺材疊在另一具棺材之上」的窘況。巴西新上任的衛生部長泰克（Nelson Teich）表示，瑪瑙斯現在是第一要務，一架載著呼吸器等物資的飛機，將於當地時間周四（30日）抵達。

▲▼巴西總統波索納洛說自己沒辦法創造奇蹟，問記者「不然你想要我怎麼樣」。（圖／路透，上／達志影像／美聯社，下）

然而瑪瑙斯只是巴西的疫情熱區之一，事實上後面還有幾個城市正在「急起直追」，也面臨加護病房超載的危機。第二大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）現在最熱鬧的工地就在墳場，為了應付一波接著一波到來的死者，已經來不及挖開土壤，他們正在加緊建造地上墳墓。

全國受到新冠病毒屠戮之際，曾說過「這就像小感冒一樣」的右派總統波索那洛（Jair Bolsonaro），在舉國輿論抨擊面前，周二（28日）竟然再次向記者秀下限，「所以呢？我對不起嘛，但你想要我怎麼樣？」他為自己辯駁稱，他沒有辦法創造奇蹟。