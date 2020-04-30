「沒有人喜歡戴口罩」　苦苓468字揭「台灣人了不起」原因

▲公共場所大多都會提醒民眾要戴口罩、保持安全距離。（圖／記者黃士原攝）

記者黃翊婷／綜合報導

疫情期間長期配戴口罩，有些人覺得太悶不舒服，患有皮膚疾病的民眾更是有苦說不出。知名作家苦苓29日在臉書PO文表示，多年前到印度旅遊因為戴口罩被老闆調侃，其實沒有人喜歡這樣，畢竟不太方便，但在這次疫情中，台灣人大多數都很配合政策，「雖然那位印度老闆誤會了，但他說得沒錯，『台灣人真了不起』！」

苦苓在這篇468字的PO文中提到，當天早上走進高鐵站，看到民眾不分年齡、性別都戴著口罩，還戴得心平氣和、理所當然，忽然覺得有點感動，同時也想起多年前到印度某城市旅遊，因為街道髒亂，團員都戴上口罩才放心去逛街、購物，當時他走進一間地毯店，老闆一聽他是來自台灣，竟然回答「台灣人真了不起」。

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▲在口罩國家隊的努力下，台灣幾乎人人都有口罩可以用。（圖／記者周宸亘攝）

苦苓進一步追問，原來老闆是誤會他們生病了還硬要出國玩，也是在那時候才知道，外國人大多認為生病的人才需要戴口罩。他接著說，「的確，沒有人喜歡戴口罩」，台灣人在這波疫情中戴上口罩，相信不是因為有規定、怕罰錢，而是願意忍受一時不便，保護自己也保護他人，「台灣是一個有文明的國家，台灣人是一個高品質的民族。」

「雖然那位印度老闆誤會了，但他說得沒錯，『台灣人真了不起』！」苦苓指出，台灣現在人人都有口罩可以戴，是讓許多外國人非常羨慕的事，「戴口罩不只是戴口罩，還代表了什麼？」、「我台灣，我光榮」。