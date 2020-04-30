封城過後的新「正常」生活！武漢市民共擁一珍貴資產　坦言：隨時化為烏有

▲中國湖北省武漢著名的景點黃鶴樓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

湖北的武漢曾經因疫情成為全球的焦點。如今全球許多國家疫情未見緩和，武漢則在4月8日解除封城，回歸正常的生活。不過這裡的「正常」，跟大部分人想的恐怕不一樣。

《彭博商業周刊》最新一期的封面報導，以解除封城後的武漢為專題，對全球許多飽受疫情衝擊的地區提供了一些借鏡和啟發。

位在武漢郊區的聯想公司的平板與手機工廠，現在工人上班的第一件事是向主管回報體溫。每天至少測四次體溫，資料都輸入公司內部的資訊系統。一有人體溫超過37.3度，系統自動示警，由公司內部的「反病毒小組」啟動調查。

在停工兩個多月後，3月28日工廠重新開工時，每日例行流程做了大翻修，一切以降低傳染風險為最優先。復工前，所有員工必須接受體內病毒和抗體的檢測以確認過去的病史，並待在隔離的宿舍裡等候檢測的結果。

確認沒有問題之後，上班的員工會發現，原本可容納六人的會議室限定只能三人開會，原本自助餐廳的座位上，對面和鄰座之間多了隔板，上面還貼了用餐請勿交談的溫馨提示。每個地方幾乎都標示了最近一次消毒的時間，運送貨品如今也儘量以機械人代勞。電梯如今成了只能看、不能用的陳列品，大家都得從樓梯上下樓，同時注意保持距離。

《彭博商業周刊》採訪了聯想的主管齊岳，他負責督導這套「疫情防控管理系統」。當1月23日武漢封城時，他人還在天津的老家。直到2月9號他才有辦法回到武漢的家裡——他買了一張從天津到長沙的車票，然後懇求站務人員讓他在武漢下車。他如今的任務是在嚴密戒備下，讓工廠恢復生產。他說，相較於把病毒阻絕於廠外，「有多少產量只能擺在第二位了」。

齊岳和其他數百萬計的武漢民眾如今都在思考，經歷百年難得一見的疫情之後，武漢經濟和社會活動應該是什麼樣貌。從官方的數據來看，武漢幾乎已沒有新增的病例。不過一些外國政府仍質疑官方數據的可信度，再加上病毒本身的捉摸難測，如何重啓經濟而不致引來疫情二度爆發的風險，成了武漢人兩難的困境，而這也將是未來許多國家即將要面對的問題。

目前為止，武漢在解除封城後的「日常」，恐怕要讓許多人覺得陌生。作息雖然恢復了，不管是舉辦喪禮或是在家宴客，許多活動仍有嚴格的禁制。百貨公司和商場如今開放了，但顧客仍稀稀落落；餐廳裡不見客人，民眾多改外送或外帶；地鐵車廂裡的人少了，不過汽車銷量卻大增；塞車的情況變嚴重了，不過至少保住了社交距離。

齊岳認為目前他公司裡維持復工與防疫之間的平衡還算順利。平板電腦的需求大增，因為全球的學校遠距教學正流行，而企業為了在家工作之便，也不得不多一點科技方面的預算。自聯想工廠復工以來，他已經增聘了1000名工人，員工總數超過1萬人，生產線的產能全開。

不過，他也清楚知道，一旦有員工感染病毒，這一切有可能又立刻化為烏有。

湖北省是中國最後一個解除疫情封鎖的地區，從3月底到4月8日，分階段解除了各項的限制。對中國政府而言，這是代表決定性勝利的時刻。相較於西方民主國家病毒災難式的擴散，這是改寫抗疫的敘事，宣揚中共政權成功戰勝病毒的機會。

不過，即使疫情稍緩，武漢的篩檢防疫工作仍是戰戰兢兢，因為沒有人能禁得起第二波疫情的再次出現。

在4月7日深夜，多個星期以來第一輛列車從武昌車站發出，目的地是廣州。車站裡有大批身穿黑色制服，臉上戴著口罩的員警，他們對著月台的旅客大喊「掃描你的條碼！」

中國為了將病毒列管所開發的「健康碼」，如今安裝在手機的支付寶和微信的程式上。每個市民的病毒風險設為三級——紅、黃、綠。這當然是個很可能遭濫用的強大工具。綠色的QR code是預設值，代表低病毒風險，曾和感染者接觸則會變成黃色碼，將需要隔離檢疫，紅色碼則代表疑似或確診病例。

要在城市間旅行，就必須是綠色碼。《彭博商業周刊》採訪了22歲的曾曉（音譯），她是綠色碼，但是仍很擔心自己上不了車。她出門前反覆檢查自己是否發燒，「我還是可能因為體溫太高被攔下來」。她要回到廣州繼續她教書的工作，說她已經三個月沒見到家中的貓了。

另一位急著離開的是26歲的秦新安（音譯）。他過農曆年期間休假來到武漢，沒想到遇到了封城。到了2月中，他只能靠手機線上借錢生活。他說：「我餐餐只能吃泡麵。」地方政府後來提供了他專供受困民眾居住的簡易宿舍。他同時也在因對抗疫情臨時搭建的雷神山醫院打零工。

由於出不了武漢，他丟了他原本在江蘇機器人製造廠的工作。如今他要到廣東看家人，順便找新的工作。他沒有告訴家人去了哪裡；他說家人只知道他在外地工作，「我不想跟他們說我在武漢」。

天亮之後，武漢小心翼翼恢復了生機。理髮店、美容院似乎是最先恢復生意的行業。路上車子多了，上班族陸續回到市區辦公大樓。不過新生活和過去明顯不同。每個商場或大樓外面，都有警衛如哨兵般逐一測量民眾體溫。

綠色健康碼成了珍貴的資產，即使是搭地鐵也許要它才能通行。但是失去它又是多麼容易。光是和後來被確診的人曾同時間待在同一棟樓，你的碼就會變成黃色。一些住家大樓如果傳出病例，住戶就可能被禁止外出，和封城時的情況一模一樣。

參考資料：Bloomberg Businessweek

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