日媒爆中國「甲殼類病毒」疫情ing！　突變傳人可能性掀熱議

▲日媒報導網頁。（圖／翻攝自NEWSポストセブン網頁）

記者黃翊婷／綜合報導

日本《周刊郵報》（NEWSポストセブン）日前刊登一篇文章，指稱中國境內出現另一種「感染甲殼類」的神祕病毒，主要會對蝦、螃蟹等物種造成傷害，具有高度傳染性，至今仍無法保證不會突變病傳染給人類。不過，在中國網頁搜尋相關資訊，並沒有太多媒體報導此事，僅《水產前沿雜誌》曾在4月12日刊登一篇報導。

《周刊郵報》在報導中提到，這個神祕病毒被稱為「十足目虹彩病毒1」（decapod iridescent virus１，DIV1），中國廣東省及東南亞沿海地區都陸續傳出疫情，光是2013年至2018年間，就讓中國白蝦產量減少30萬噸，對養殖業造成巨大衝擊。這個狀況是在2014年被研究人員發現，經過檢測認定這是一種高傳染性的病毒，不僅能殺死常見的蝦子品種，也能殺死龍蝦或是螃蟹，在中國沿岸11個省市中都有發現病毒的蹤跡。

▲養蝦最怕病毒感染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

廣東省去年冬天發現有養殖蝦染病，由於目前還沒有解決辦法，加上病毒傳播速度非常快，一旦發現感染就得迅速清理池塘，以免災情擴大，掀起日本網友熱議。報導中還指出，珠江流域有三分之二的水產養殖業者中鏢，其中一名業者損失3700公斤的蝦，最後只剩下200公斤的蝦能投入市場販售，損失慘重，而且至今仍無法證明病毒是否會突變傳染給人類。

不過，關於這個病毒的討論，中國媒體並沒有太多報導，僅《水產前沿雜誌》曾在4月12日刊登一篇文章，內容未提及是否有可能傳染給人。但中國水產科學研究院黃海水產研究所博士邱亮向該雜誌表示，從往年的疫情監測情況來看，這個病毒在廣東、浙江、河北的流行率較高，目前沒有特效藥可以處理，養殖戶一定要提高警覺，因為自然感染此病毒的部分蝦種，死亡率達80％以上。