　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日媒爆中國「甲殼類病毒」疫情ing！　突變傳人可能性掀熱議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

日媒報導中國有「甲殼類病毒」疫情。（圖／翻攝自NEWSポストセブン網頁）

▲日媒報導網頁。（圖／翻攝自NEWSポストセブン網頁）

記者黃翊婷／綜合報導

日本《周刊郵報》（NEWSポストセブン）日前刊登一篇文章，指稱中國境內出現另一種「感染甲殼類」的神祕病毒，主要會對蝦、螃蟹等物種造成傷害，具有高度傳染性，至今仍無法保證不會突變病傳染給人類。不過，在中國網頁搜尋相關資訊，並沒有太多媒體報導此事，僅《水產前沿雜誌》曾在4月12日刊登一篇報導。

《周刊郵報》在報導中提到，這個神祕病毒被稱為「十足目虹彩病毒1」（decapod iridescent virus１，DIV1），中國廣東省及東南亞沿海地區都陸續傳出疫情，光是2013年至2018年間，就讓中國白蝦產量減少30萬噸，對養殖業造成巨大衝擊。這個狀況是在2014年被研究人員發現，經過檢測認定這是一種高傳染性的病毒，不僅能殺死常見的蝦子品種，也能殺死龍蝦或是螃蟹，在中國沿岸11個省市中都有發現病毒的蹤跡。

▲蝦頭,蝦,海鮮 。（圖／取自pixabay）

▲養蝦最怕病毒感染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

廣東省去年冬天發現有養殖蝦染病，由於目前還沒有解決辦法，加上病毒傳播速度非常快，一旦發現感染就得迅速清理池塘，以免災情擴大，掀起日本網友熱議。報導中還指出，珠江流域有三分之二的水產養殖業者中鏢，其中一名業者損失3700公斤的蝦，最後只剩下200公斤的蝦能投入市場販售，損失慘重，而且至今仍無法證明病毒是否會突變傳染給人類。

不過，關於這個病毒的討論，中國媒體並沒有太多報導，僅《水產前沿雜誌》曾在4月12日刊登一篇文章，內容未提及是否有可能傳染給人。但中國水產科學研究院黃海水產研究所博士邱亮向該雜誌表示，從往年的疫情監測情況來看，這個病毒在廣東、浙江、河北的流行率較高，目前沒有特效藥可以處理，養殖戶一定要提高警覺，因為自然感染此病毒的部分蝦種，死亡率達80％以上。

ET快訊
連4天零確診生活重回常軌？　急診醫「幾年內是回不去了」揭原因
勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看
金正恩專屬列車照再現蹤！　衛星6天後又拍到「停靠元山市」
停在元山是為了一直玩？　金正恩的「性」福列車大解密
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英泰晤士報刊陳時中專文《別允許中國阻擋台灣加入WHO》：可扮演全球重要角色

韓國物流倉庫惡火延燒5小時　增至38死10傷

陸官媒連兩天質疑失心瘋　美國務卿「一句話反轉」討更多防疫資訊

美國務卿：美相信中國實驗室仍在研究傳染病原體　籲北京開放訪問權

「下身沒穿」帥記者身分起底竟是「大咖明星子」　LIVE微微上舉有反應

金正恩傳暫交軍權！中國民眾驚曝「北韓邊境現況」：現在非常緊張

亞馬遜大城疫情慘烈「1次埋5棺材」　巴西總統：對不起嘛但你想要我怎樣

金正恩最新病況曝「言語困難」　美媒爆人事異動：叔叔金平日代掌軍權

金正恩專屬列車再現蹤！　衛星6天後又拍到「停靠元山市」

日媒爆中國「甲殼類病毒」疫情ing！　突變傳人可能性掀熱議

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

笑得心裡發寒！老爹假牙離奇失蹤 約克夏「回頭詭笑」露罪證超ㄎㄧㄤ

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

「下身沒穿」帥記者身分起底竟是「大咖明星子」　LIVE微微上舉有反應

金正恩傳暫交軍權！中國民眾驚曝「北韓邊境現況」：現在非常緊張

亞馬遜大城疫情慘烈「1次埋5棺材」　巴西總統：對不起嘛但你想要我怎樣

金正恩最新病況曝「言語困難」　美媒爆人事異動：叔叔金平日代掌軍權

金正恩專屬列車再現蹤！　衛星6天後又拍到「停靠元山市」

日媒爆中國「甲殼類病毒」疫情ing！　突變傳人可能性掀熱議

英泰晤士報刊陳時中專文《別允許中國阻擋台灣加入WHO》：可扮演全球重要角色

陸官媒連兩天質疑失心瘋　美國務卿「一句話反轉」討更多防疫資訊

韓國物流倉庫惡火延燒5小時　增至38死10傷

全球破318萬確診！美國超過6萬死　英病死數激增成歐洲第二

美股道瓊漲532點　台指期開盤上揚104點

「下身沒穿」帥記者身分起底竟是「大咖明星子」　LIVE微微上舉有反應

瘋電影／謝謝你　喪母中年姊助喪子厭世父重拾人生

五結鄉農會保險箱遭竊逾千萬　疑「內鬼」黃姓技工落網！父親身分曝

金正恩傳暫交軍權！中國民眾驚曝「北韓邊境現況」：現在非常緊張

東京奧運明年如期舉行仍有變數　必須滿足2項條件

台中摩鐵開2槍又縱火！4車手與警對峙2小時　緊急疏散近80人

友遲到1小時救命！打電話：錢櫃樓上失火了　715包廂「7人搭肩逃生」畫面曝

「沒有人喜歡戴口罩」　苦苓468字揭「台灣人了不起」原因

SEVENTEEN DK直播突爆哭！　「對不起總是只有我被安慰」世巡2個月份全取消

狠父扯妻子頭髮持鐵橇狂毆　女童尖叫：救命我媽媽被打了

國際熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

1月中「病毒未人傳人」譚德塞撇：是中國說的

金正恩的「性」福列車大解密

哆啦A夢來自未來的信　逼哭網友

悶在家壓力大！他把妻丟下8樓陽台

挺台入WHA？　安倍：已告訴譚德塞

違反隔離就關鬼屋　村長：他哭了2天

記者被抓包沒穿褲子　還做自然反應

虎斑貓違反宵禁令遭警察「逮捕」

市場期待抗疫藥與聯準會刺激措施　美股收紅

衛星照曝！金正恩專屬列車再現蹤

美國惡市場名單 台灣DYTT8網站被點名盜版

他曬「絕美水藍寶石」網：有點噁

更多熱門

相關新聞

封城過後的武漢 隨時可能化為烏有

封城過後的武漢 隨時可能化為烏有

湖北的武漢曾經因疫情成為全球的焦點。如今全球許多國家疫情未見緩和，武漢則在4月8日解除封城，回歸正常的生活。不過這裡的「正常」，跟大部分人想的恐怕不一樣。

陸官媒連兩天質疑　美國務卿神反轉

陸官媒連兩天質疑　美國務卿神反轉

零確診生活正常了？醫：幾年內回不去

零確診生活正常了？醫：幾年內回不去

全球破318萬確診　美國超過6萬死

全球破318萬確診　美國超過6萬死

聯準會指疫情構成巨大困境　利率維持逼近零

聯準會指疫情構成巨大困境　利率維持逼近零

關鍵字：

病毒新冠肺炎日本

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

忍住不上床就有300萬入袋！

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

快訊／中和鐵皮屋大火！網傻：板橋都看得到

網爆辛龍罹癌　經紀公司氣炸回應了

羅志祥認帶女生回家　自爆「喜歡肉肉女」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面